Budget 2023-2024 : l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape confuse

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) accueille avec une certaine réserve la plus récente mouture du budget Girard faute de comprendre adéquatement les chiffres présentés. Célébrée hier en tant que récipiendaire du prix Égalité Thèrese-Casgrain dans la catégorie Groupe de Femmes, l'Alliance MH2 reste en effet confuse face au rehaussement prévu pour les maisons d'hébergement en violence conjugale et le financement des services des maisons d'hébergement de 2e étape (MH2).

Confusion totale sur le financement des services des nouvelles MH2

En février, lors du dépôt de son mémoire prébudgétaire, l'Alliance MH2 revendiquait pour 2022-2023 19M pour le financement des services en MH2 qui tenait compte d'environ 10M dédiés au rehaussement des besoins pour les maisons existantes, notamment les conditions d'emploi, ainsi que le financement des services pour les nouvelles maisons dont l'ouverture imminente est prévue en 2023-2024. Or, le budget Girard 2022-2023 ne prévoit que 2M$ pour la bonification des services de l'ensemble des 120 maisons d'hébergement au Québec, ce qui inclurait les maisons d'aide et d'hébergement d'urgence ainsi que celles de 2e étape. Bien que des avenues prometteuses se tissent pour les projets de MH2 en construction, alors que Québec prévoit des sommes pour les manques à gagner des projets en cours financés via Accès Logis ou l'Initiative création rapidement de logements (ICRL), nous demeurons perplexes sur la planification du financement des services sur lesquels le MSSS s'est engagé depuis 2021. .

« Comment pouvons-nous demander de développer des places en MH2 sans s'assurer d'un financement adéquat?

Sabrina Lemeltier, présidente

Alliance MH2

Des mesures en logement social timides mais encourageantes pour les MH2

En matière de logement social, l'Alliance MH2 voit certaines voies encourageantes pour les MH2 en développement dont le financement est toujours à boucler. Nous attendrons ainsi avec impatience le nouvel appel de projet du PHAQ prévoyant 1000 unités dédiées au logement social afin de combler les 115 unités encore manquantes dans le réseau MH2 au Québec. Toutefois les montants dédiés au PHAQ restent bien en deçà de l'ampleur du chantier à mettre en place dans la crise du logement en cours.

Si les annonces peuvent être encourageantes pour la mise en chantier de nouvelles MH2 grandement nécessaires, les mesures ne sont pas à la hauteur de la gravité de la crise du logement. Rappelons que la stabilité résidentielle des femmes est un facteur majeur dans la prévention des violences conjugales et des féminicides.

Gaëlle Fedida, coordonnatrice aux dossiers politiques

Alliance MH2

L'Alliance MH2 accueil aussi favorablement l'investissement de 210M (dont 105M provient du fédéral) pour la rénovation du parc de logements sociaux, en espérant que ce fond garnira le Programme d'amélioration des Maisons d'hébergement (PAMH). Rappelons que certaines maisons d'hébergement en place depuis plusieurs décennies ont aujourd'hui grandement besoin d'amour pour offrir un hébergement adéquat et inclusif aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Enfin, nous appelons à la vigilance sur la refonte du Programme de supplément au loyer (PSL) prévoyant au total 2000 unités. Il faudra veiller à ne pas noyer toutes les clientèles et, surtout, s'assurer de maintenir l'acquis majeur d'il y a 2 ans par lequel les victimes de violence conjugale ont accès en urgence à ce programme, sans égard à leur statut migratoire.

Pérennisation du Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale

L'Alliance MH2 se questionne également sur l'annonce de 4M$ par an sur 5 ans pour maintenir et pérenniser au sein du DPCP les postes affectés en matière de violence conjugale et sexuelles. Si un changement de fond est prévu pour l'accompagnement des victimes, pourquoi ces sommes ne sont-elles pas incluses dans le budget de fonctionnement régulier du ministère de la Justice pour garantir sa pérennisation?

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) compte 38 maisons membres dans 15 régions du Québec dont l'objectif principal est la prévention de l'homicide conjugal. Les MH2 en fonction hébergent annuellement plus de 500 femmes et enfants par année dans 145 unités d'hébergement sécurisées. Elles offrent des services spécialisés en violence conjugale postséparation, au regard de la dévictimisation, de l'analyse de la dangerosité du conjoint, des impacts sur les enfants exposés à la violence conjugale, de la réinsertion sociale des victimes et de l'autonomisation des femmes hébergées. Le premier critère d'admission est la dangerosité de l'ex-conjoint; 8% des femmes au départ d'un refuge d'urgence vivent des enjeux de sécurité majeurs et auront besoin d'un hébergement de 2e étape.

