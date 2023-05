Budget 2023-2024 - Investissement de 43M $ pour soutenir les efforts en habitation dans des villages nordiques et en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Dans la foulée du budget 2023-2024 du gouvernement du Québec, la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d'annoncer un investissement de 43 M$ sur 3 ans pour l'amélioration des conditions d'habitation de villages nordiques et en Abitibi-Témiscamingue. Cette somme servira essentiellement à assurer le maintien du parc de logements sociaux et à accentuer la vitalité du marché privé.

De manière plus détaillée, trois mesures viendront directement bonifier et diversifier les infrastructures du parc immobilier au Nunavik, dans le Nord québécois :

Construire un entrepôt qui servira à conserver les matériaux nécessaires à l'entretien des logements sociaux;

Assurer la reconstruction ou la rénovation de 15 logements sociaux sinistrés;

Appuyer le marché de l'habitation privé au Nunavik, ce qui contribuera à diminuer la pression sur le parc de logements sociaux.

Une quatrième mesure vient particulièrement en appui à la communauté anicinape de Kitcisakik, en Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit de la bonification du soutien financier gouvernemental pour la rénovation de maisons, et ce, afin de pallier la hausse du coût des matériaux de construction.

Citations :

« Les conditions d'habitation de villages nordiques et en Abitibi-Témiscamingue reposent sur une réalité bien particulière à laquelle nous sommes sensibles. Pour nous assurer de répondre aux attentes de ces populations, nous réalisons des interventions ciblées et appropriées qui permettent la diversification et la pérennité du parc immobilier. Je suis heureuse de voir que le budget 2023-2024 renferme des gestes concrets pour l'amélioration de la qualité de vie de ces résidents. Je me réjouis également du fait que nous mettons à profit tous les acteurs pour diversifier les formules d'accès à la propriété afin de diminuer la pression sur le parc de logements sociaux au Nunavik. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le mieux-être des membres de villages nordiques et en Abitibi-Témiscamingue passe avant tout par un toit sécuritaire et convenable. Ces investissements reflètent notre volonté d'être présents et actifs dans le Nord-du-Québec afin de donner le coup de pouce nécessaire à celles et ceux qui cherchent à mieux se loger et à ainsi bénéficier d'une meilleure qualité de vie. C'est de cette façon que nous réussirons à avancer dans la bonne direction et à contribuer à l'épanouissement des Nunavimmiut. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Lors de ma tournée dans les communautés et villages nordiques, l'habitation a été l'une des priorités qui m'a été rapportée. Je me réjouis de cette annonce qui est un pas dans la bonne direction. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Voici les investissements détaillés :

24,5 M$ pour la reconstruction ou la rénovation de 15 logements sinistrés au Nunavik;

3,2 M$ pour terminer la construction d'un entrepôt au Nunavik;

300 000 $ pour bonifier l'aide financière accordée à la rénovation de maisons dans la communauté anicinape de Kitcisakik;

15 M$ pour l'accession à la propriété dans le cadre du Programme favorisant l'accession à la propriété et la rénovation résidentielle dans la région Kativik.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

