Budget 2023-2024 du Québec - Le SPGQ pressent une cascade de fiascos

Québec, le 21 mars 2023 /CNW/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) déplore que le ministre des Finances, Éric Girard, ait privilégié la distribution de bonbons au détriment des services aux citoyens dans son budget 2023-2024. Le ministre ferme les yeux délibérément sur l'urgence d'attirer et de retenir des expertes et des experts dans des domaines névralgiques, comme l'informatique. À moyen terme, l'État compromet sa capacité à remplir ses missions, ce qui risque d'ouvrir la porte à d'autres fiascos comme SAAQclic, un projet qui a souffert d'un manque important de ressources internes.

« Le SPGQ constate un manque criant de personnes expertes en informatique au sein de l'appareil public. De 2015 à 2021, le nombre de postes vacants a pratiquement doublé, passant de 7,6% à 14%, selon le ministère des Finances. Plutôt que de rehausser le salaire de ses ressources internes en technologies de l'information, le gouvernement se tourne vers le privé avec des sous-traitants à 1000 $ l'heure. En faisant ce choix, d'énormes projets informatiques comme SAAQclic, RENIR, SAGIR et DSQ sont condamnés à des dépassements de coût ahurissants et à des retards de livraison inacceptables pour des solutions souvent mal adaptées aux besoins », exprime Guillaume Bouvrette, président du SPGQ. Finalement, la population doit composer avec une qualité de services inférieure à celle à laquelle elle est en droit de s'attendre.

Le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec demeure plus que perplexe quant à la volonté du gouvernement d'endiguer véritablement la grave pénurie de main-d'œuvre qui afflige l'État québécois. Malgré la réforme du processus de dotation qui devait induire plus de souplesse, le gouvernement peine toujours - et ce, depuis plus de 10 ans - à pourvoir toute une série d'emplois associés à une profession d'avenir. Les conditions de travail au gouvernement sont en très net décalage avec ce qu'offre le privé et les autres secteurs publics, ce qui explique l'échec des différents blitz d'embauche menés récemment.

« Les pénuries de personnel en informatique ne sont que la pointe de l'iceberg. Les manques d'effectifs se généralisent et la population en subit les conséquences. Pour s'en convaincre, suffit de parler avec nos biologistes, nos aides pédagogiques, nos psychologues, nos fiscalistes, nos traducteurs, etc. Le gouvernement balaie sous le tapis des problèmes flagrants et préfère consentir des baisses d'impôts. Comment ensuite se surprendre de son inaptitude à combattre les paradis fiscaux, la détérioration des services publics, l'exode de ses ressources humaines et le recours abusif à la sous-traitance? Si un pansement s'avère efficace pour soigner une simple coupure, il n'est d'aucune utilité pour vaincre un cancer », illustre le président du SPGQ.

« À de multiples reprises, nous avons offert au gouvernement notre collaboration pour dénouer des dossiers d'attraction, de rétention et de sous-traitance. Nos vis-à-vis se montrent compréhensifs et intéressés, mais, finalement, ils préfèrent se délester de leurs missions en les confiant sous forme de gargantuesques contrats à des firmes comme McKinsey. Nos membres sont exaspérés de cette situation; ils n'entrevoient aucune embellie dans l'offre de services publics ni dans leurs conditions de travail, car l'employeur n'offre que miroirs et écrans de fumée. Pour paraphraser le slogan du budget, nous croyons plutôt que le Québec se désengage de ses grandes missions et de son personnel », conclut Guillaume Bouvrette.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 33 300 spécialistes, dont environ 24 150 dans la fonction publique, 5 860 à Revenu Québec et 3 290 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Renseignements: Philippe Desjardins, Conseiller en communication, 581 995-0762 | [email protected]