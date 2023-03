Budget 2023-2024 du Québec - Le gouvernement du Québec fait le choix d'ignorer la crise du logement

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Alors que le Québec traverse une crise du logement sans précédent, le budget 2023-2024 présenté aujourd'hui par le gouvernement du Québec fragilise davantage l'abordabilité de la métropole. Le budget abandonne le développement du logement social avec un dernier versement de 191 M$ dans AccèsLogis Québec et investit timidement dans le logement abordable avec 1 500 nouvelles unités d'habitation pour tout le Québec.

« Force est de constater que le gouvernement du Québec fait le choix d'ignorer la crise du logement, qui frappe de plein fouet Montréal et les villes du Québec. Si on veut offrir un vrai répit financier à la population, on doit aider la part grandissante de Montréalaises et de Montréalais ainsi que de Québécoises et de Québécois qui peinent à se loger. En ignorant la crise du logement, le gouvernement du Québec précarise encore davantage l'abordabilité de la métropole et le portefeuille de milliers de familles. Il devra expliquer son choix », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Dans le contexte économique incertain et difficile, il est plus important que jamais de construire des logements sociaux et abordables. La Ville de Montréal estime les besoins à 2 000 nouvelles unités de logement social et communautaire par année. Il s'agit du seuil requis pour assurer un développement immobilier équitable et contribuer à la lutte contre l'itinérance. La Ville de Montréal a proposé au gouvernement une solution clé en main pour livrer les projets de logements AccèsLogis Québec qui sont en attente du financement nécessaire, une proposition qui est restée lettre morte.

Transport collectif : une aide d'urgence pour l'année 2023

Malgré les enjeux de financement du transport collectif, qui demeurent importants, l'aide d'urgence de 400 M$ prévue dans le budget du gouvernement du Québec permettra de colmater le déficit de l'année 2023 et d'éviter de fragiliser davantage le service à la population pour l'année en cours.

« Avec les sommes de 400 M$, le gouvernement du Québec répond aux besoins immédiats des sociétés de transport collectif, ce qui était nécessaire à court terme. Malgré ce pas dans la bonne direction, la nécessité de revoir en profondeur le mode de financement du transport collectif et d'offrir de la prévisibilité sur cinq ans demeure entière et urgente. La Ville de Montréal et la STM participeront avec intérêt, la semaine prochaine, aux consultations qui se dérouleront avec la ministre Geneviève Guilbault. Nos attentes demeurent élevées et nous espérons que les consultations permettront d'identifier des solutions pérennes », a ajouté la mairesse Valérie Plante.

La métropole en mode solution

Devant le besoin criant des familles et des populations vulnérables de la métropole, la mairesse de Montréal mobilisera, dès demain, les forces vives afin d'identifier rapidement les solutions qui devront être mises en place pour pallier au désengagement du gouvernement en habitation.

« Le budget 2023-2024 du gouvernement du Québec ne répond pas aux demandes qui ont été clairement exprimées par la métropole et la région métropolitaine. Pour assurer le dynamisme et le développement économique de nos territoires, tout en répondant aux besoins criants des familles et des populations vulnérables, les investissements en logement social et abordables demeurent urgents. Devant des réponses budgétaires partielles à des problèmes qui demeurent entiers, la métropole mobilisera dès demain ses partenaires en habitation pour trouver des solutions », a conclu la mairesse Valérie Plante.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591