Budget 2023-2024 du gouvernement du Québec - PLUS DE 1 G$ ALLOUÉS À L'HABITATION POUR CONSTRUIRE PLUS DE LOGEMENTS ET MIEUX LOGER LES MÉNAGES QUÉBÉCOIS

QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec pose un geste fort pour accélérer la création de logements dans toutes les régions en injectant plus de 1 G$ dans des mesures en habitation dans le cadre de son budget 2023-2024.

Déterminé à agir vite pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois, le gouvernement réserve plus de 650 M$ de cette somme pour accélérer la construction de 5 250 logements sociaux et abordables. Il ajoute 350 M$ pour soutenir les ménages qui peinent à se loger et à payer leur loyer.

En incluant les mesures de ce budget, le gouvernement du Québec a maintenant investi près de 3,8 G$ en habitation depuis octobre 2018, dont 1,1 G$ précisément pour accélérer la livraison de projets d'habitation en cours.

De manière plus détaillée, les investissements en habitation se déclinent ainsi dans le récent budget du gouvernement du Québec :

650,1 M$ pour réaliser 5 250 logements sociaux et abordables

Le budget prévoit plus de 650 M$ pour accroître et entretenir le parc de logements sociaux et abordables au moyen des investissements suivants :

303,6 M$ pour la construction de 1 500 nouveaux logements abordables, dont 500 unités en collaboration avec le secteur privé;





45 M$ pour appuyer la création de 450 logements financés par l'Initiative pour la création rapide de logements;





191,5 M$ pour accélérer la réalisation d'environ 3 300 logements AccèsLogis déjà annoncés;





5 M$ pour la mise en place d'un projet pilote pour l'acquisition et l'installation de 20 unités modulaires pour les besoins du milieu de la santé;





105 M$ pour rénover le parc d'habitations à loyer modique, une somme qui sera appuyée par la contrepartie équivalente du gouvernement fédéral, comme prévu dans l'Entente Canada-Québec sur le logement.

360 M$ pour aider les ménages à se loger

À cela s'ajoutent les trois mesures suivantes, qui visent à soutenir les ménages qui peinent à payer leur loyer en raison de l'augmentation du coût de la vie :

291,7 M$ sur cinq ans, dont 42,6 M$ en 2023-2024, pour le rehaussement de la composante logement du crédit d'impôt solidarité, ce qui profitera à 1,8 million de personnes dès juillet prochain;





63,3 M$ pour allouer 2 000 nouvelles unités au Programme de supplément au loyer.





5,8 M$ pour financer le Programme d'aide aux municipalités et aux services d'aide à la recherche de logement pour l'hébergement temporaire et l'aide à la recherche de logement.

Plus de 43 M$ pour des projets des communautés nordiques

Notons également les sommes suivantes réservées à des projets dans des communautés nordiques :

24,5 M$ pour la reconstruction ou la rénovation de 15 unités sinistrées au Nunavik;





3,2 M$ pour terminer la réalisation d'un entrepôt au Nunavik;





300 000 $ pour bonifier l'aide financière accordée à la rénovation des maisons de la communauté anicinape de Kitcisakik.





15 M$ pour l'accession à la propriété dans le cadre du Programme favorisant l'accession à la propriété et la rénovation résidentielle dans la région Kativik.

« La création de logements est ma priorité, mais aussi celle du gouvernement, comme le montre le budget déposé par mon collègue ministre des Finances. En accordant plus de 1 G$ à des mesures en habitation, nous apportons des solutions pour confronter la crise du logement, qui frappe partout, pas seulement au Québec. De manière responsable et engagée, nous montrons plus que jamais aujourd'hui notre volonté de mieux loger les Québécoises et les Québécois. J'invite maintenant nos partenaires dans toutes les sphères de l'habitation à se mobiliser le plus rapidement possible pour que ces sommes deviennent un levier capable de faire lever de terre des logements au bénéfice de tous les ménages dans le besoin. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« À plusieurs reprises, nous avons démontré depuis 2018 que nous sommes le gouvernement de tous les Québécois et Québécoises et que nous souhaitons améliorer la qualité de vie de tous. Le contexte économique a pesé lourd au cours des derniers mois sur la création de logements et la capacité des ménages à payer leur loyer. Les mesures annoncées dans ce budget ouvrent une nouvelle ère dans la construction de logements au Québec et permettent d'entrevoir une offre de logements plus grande et adaptée aux besoins des clientèles dans les prochaines années. »

Éric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Consultez le budget 2023-2024 du gouvernement du Québec pour en savoir plus sur les mesures en habitation.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

