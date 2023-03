BUDGET 2023-2024 - Communiqué no 5 de 6 - Le gouvernement investit 3,6 G$ pour soutenir les Québécois et améliorer leur qualité de vie

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Le budget 2023-2024 permet au gouvernement de renforcer ses actions pour soutenir les Québécois et améliorer leur qualité de vie. Cette volonté se traduit par des investissements de près de 3,6 milliards de dollars d'ici cinq ans visant notamment à promouvoir la culture québécoise et la langue française, à accroître l'offre de logements abordables ainsi qu'à améliorer l'accès aux services de garde et au système de justice.

649 M$ pour promouvoir la culture québécoise et la langue française

Des investissements totalisant près de 88 millions de dollars d'ici cinq ans sont prévus pour accentuer les efforts de défense, de promotion et de valorisation de la langue française. Cette somme servira à assurer la mise en œuvre de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, à se doter d'indicateurs gouvernementaux sur la situation linguistique au Québec et à appuyer le plan d'action gouvernemental pour l'avenir de la langue française, qui sera déposé au plus tard cet automne.

En plus de représenter un secteur économique important, le domaine culturel fait rayonner le Québec ici et à l'international. Dans ce contexte, le gouvernement prévoit des investissements additionnels de plus de 561 millions de dollars pour valoriser la culture québécoise. Ces initiatives permettront de donner une nouvelle impulsion au secteur culturel, de déployer la créativité et de promouvoir le contenu d'ici dans l'univers numérique, ainsi que de faire découvrir la culture québécoise en améliorant son accessibilité et sa diffusion.

1,0 G$ pour favoriser l'abordabilité du logement

Le gouvernement a investi massivement en matière de logements sociaux et abordables dans les dernières années, mais les besoins demeurent élevés. Dans ce contexte, le budget 2023-2024 prévoit une somme de 650 millions de dollars sur six ans qui permettra de réaliser plus de 5 250 logements sociaux et abordables et d'assurer l'entretien du parc existant.

De plus, afin de soutenir les Québécois qui doivent faire face à la hausse des coûts de logement, le gouvernement annonce une bonification, dès juillet prochain, de la composante logement du crédit d'impôt pour la solidarité. Cette aide supplémentaire de 292 millions de dollars sur cinq ans bénéficiera à 1,8 million de personnes. Combinée à l'indexation du régime fiscal déjà prévue, cela représente un gain potentiel de 78 $ pour une personne seule et de 126 $ pour un couple ayant deux enfants.

Une somme de 59 millions de dollars permettra d'aider 2 000 ménages de plus à se loger grâce au programme Supplément au loyer et d'aider les municipalités et les offices d'habitation à soutenir les ménages sans logis.

440 M$ pour appuyer de façon concrète les familles québécoises

Le gouvernement poursuit également son action pour assurer aux familles québécoises une plus grande accessibilité à des places de garde subventionnées et à des services de garde éducatifs à l'enfance adaptés à leurs besoins. À cet égard, des investissements totalisant plus de 376 millions de dollars sur cinq ans permettront notamment de convertir 5 000 places de garde non subventionnées en places subventionnées en 2023-2024.

Par ailleurs, une somme de plus de 63 millions de dollars permettra de développer le réseau québécois des centres de pédiatrie sociale en communauté et d'augmenter le soutien aux organismes communautaires Famille, qui offrent une aide adaptée aux besoins des familles les plus vulnérables.

722 M$ pour renforcer l'accessibilité et l'efficacité des réseaux de transport

Afin d'assurer à tous les Québécois des services et des infrastructures de transport efficaces et accessibles, le gouvernement prévoit 722 millions de dollars sur six ans pour garantir le maintien de la mobilité des personnes et l'approvisionnement des communautés et pour investir dans des infrastructures de transport terrestre performantes et sécuritaires. De cette somme, 400 millions de dollars permettront de soutenir la relance du transport collectif, tandis que 200 millions de dollars serviront à appuyer le milieu municipal dans l'entretien et l'amélioration du réseau routier local.

533 M$ pour soutenir la qualité de vie des Québécois

Le budget 2023-2024 permet également de poursuivre les efforts du gouvernement pour soutenir les plus démunis, notamment en appuyant le secteur communautaire. À cet égard, un investissement additionnel de 125 millions de dollars dans le cadre de ce budget permettra de rehausser le soutien gouvernemental à une hauteur historique de 2 milliards de dollars pour 2023-2024.

Des initiatives totalisant 408 millions de dollars sur six ans sont également prévues pour lutter contre les violences sexuelles et conjugales, améliorer l'inclusion et l'égalité, favoriser la sécurité dans les milieux de vie, faciliter l'accès à la justice et soutenir la vitalité des communautés d'expression anglaise.

121 M$ pour poursuivre le soutien aux Premières Nations et aux Inuit

Au cours des quatre dernières années, plus de 750 millions de dollars ont été investis pour mettre en œuvre des mesures concrètes afin d'améliorer les services offerts aux Autochtones ains que de bonifier l'appui en matière de logement, d'éducation et de développement économique, social et culturel. Dans le cadre du budget 2023-2024, le gouvernement pose un jalon supplémentaire en prévoyant 121 millions de dollars additionnels pour poursuivre le soutien aux Premières Nations et aux Inuit.

« Nous renforçons aujourd'hui notre action pour protéger et valoriser la langue française tout en soutenant l'essor du secteur culturel. Nous avons à cœur d'améliorer la qualité de vie de tous les Québécois, et c'est pourquoi nous investissons également des sommes importantes dans des secteurs névralgiques pour les citoyens comme le logement, les services de garde, le milieu communautaire, le transport et la sécurité publique. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Tous les détails du budget 2023-2024 : http://www.québec.ca/budget.

