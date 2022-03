Budget 2022-2023 - Main-d'œuvre et innovation au cœur des préoccupations des détaillants

MONTRÉAL, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - En vue du dépôt du prochain budget du gouvernement du Québec, le 22 mars prochain, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) tient à rappeler ses attentes au sujet des mesures qui permettront de soutenir la compétitivité des entreprises québécoises et le pouvoir d'achat des Québécois.

La pénurie de travailleurs continue d'occuper le premier rang des préoccupations des détaillants et de toutes les chaînes d'approvisionnement. Avec un taux de chômage sous la barre du plein-emploi (actuellement à 4,5 %, un niveau historiquement bas) et un taux d'emploi des 25-54 ans à un niveau record (87,2 %), les ressources en main-d'œuvre sont épuisées. Comme l'indiquait l'Institut du Québec dans son dernier bilan de l'emploi, les pertes d'emploi ont beaucoup affecté les professions du domaine des ventes et des services, avec une chute de 135 700 depuis 2020, et ce, malgré des hausses de salaire.

« Les efforts à consentir afin de lutter contre la pénurie de travailleurs sont urgents et nécessaires pour une multitude de facteurs. La pénurie freine l'innovation et la productivité, accentue la pression inflationniste sur les salaires, limite les capacités de formation des travailleurs et ajoute une pression immense sur tous les maillons des chaînes d'approvisionnement. Tous ces irritants contribuent à augmenter le coût des biens - notamment des produits alimentaires - et affecte le pouvoir d'achat des Québécois. Il faut en faire une urgence nationale et collective », explique Michel Rochette, président du CCCD - Québec.

Augmenter le bassin de main-d'œuvre

Le CCCD encourage le gouvernement du Québec à poursuivre ses efforts afin de renverser le phénomène de pénurie de main-d'œuvre. Les gestes actuels visant à rehausser les compétences des travailleurs sont évidemment les bienvenus, tout comme les améliorations notables aux processus qui encadrent le programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), mais il faut aussi augmenter le bassin de main-d'œuvre et éviter de déplacer simplement des travailleurs d'un secteur à un autre. De plus, il demeure urgent de réviser la fiscalité de la retraite pour favoriser le retour à l'emploi des travailleurs expérimentés qui le souhaitent.

Avec les chamboulements pandémiques et les nombreuses perturbations climatiques des dernières années, nous avons bien constaté toute l'importance d'une chaîne d'approvisionnement solide et résiliente. Une main-d'œuvre suffisante en nombre et en qualité constitue la véritable colonne vertébrale qui en assure un fonctionnement adéquat de tous ces maillons.

Soutenir l'innovation et la compétitivité des entreprises

Afin de soutenir la compétitivité des entreprises, l'État doit poursuivre ses efforts pour favoriser l'accélération de la numérisation de l'économie et l'amélioration des compétences en numératie des travailleurs et des gestionnaires. Il doit toutefois garder à l'esprit qu'en situation de pénurie de main-d'œuvre, les entreprises doivent fournir des efforts colossaux afin de dégager du temps de formation pour leurs employés, ce qui est littéralement impossible dans plusieurs cas, car cela freinerait la capacité d'innover. Un autre moyen de soutenir la compétitivité des entreprises, à coût nul, est de poursuivre les efforts d'allègement de certaines réglementations. Cette préoccupation devrait guider encore davantage l'ensemble des ministères dans l'élaboration des projets de loi et des projets de règlement. En particulier, le gouvernement doit s'assurer d'éviter les situations qui désavantagent les entreprises québécoises par rapport à celles des provinces et des États limitrophes.

