Budget 2022-2023 du Québec - La Ville de Montréal accueille un budget qui répond à plusieurs priorités montréalaises

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal accueille le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec, qui répond à court terme à une partie des priorités montréalaises, qui découlent notamment de la pandémie.

Alors que la population est présentement touchée par une hausse du coût de la vie, le gouvernement a annoncé l'octroi d'une aide ponctuelle de 500 $ aux contribuables qui gagnent moins de 100 000 $ par année. Cette mesure permettra aux Montréalaises et aux Montréalais, dont les plus vulnérables aux hausses de prix, de souffler un peu.

« La relance verte et inclusive de Montréal est bien en marche et le budget du gouvernement du Québec pour l'année 2022-2023 nous permettra de soutenir certains des domaines essentiels de notre économie. Le gouvernement répond à des priorités de la Ville, dont la bonification de l'aide d'urgence au transport en commun et le financement pour la réalisation des logements sociaux et communautaires en attente. Notre administration est heureuse de voir que le gouvernement du Québec a pris en compte plusieurs besoins de la population montréalaise et nous continuerons de mettre de l'avant les besoins à long terme de la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est très bien de constater que le budget du Québec prévoit des investissements en culture, en tourisme et en recherche universitaire, mais nous aurions souhaité y retrouver des sommes précises pour propulser la relance économique de la métropole, dont son centre-ville, qui est un moteur pour la vitalité économique de l'ensemble du Québec », a ajouté la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Ollivier.

Transport collectif

La Ville de Montréal salue les efforts du gouvernement du Québec pour atténuer les impacts de la pandémie sur les coûts d'opération du transport collectif grâce à la bonification de l'aide d'urgence. Une somme de 196,5 M$ est ainsi prévue pour mitiger la baisse d'achalandage, ce qui porte l'aide financière totale à 393 M$, lorsque additionnée à la contribution fédérale. La STM profitera également d'une aide financière par anticipation de 1,1 G$, dont 577 M$ pour des travaux préparatoires de la ligne bleue, et 543 M$ pour des programmes de maintien d'actifs et bonification des infrastructures. Bien que ces sommes permettront de combler des besoins à court terme, un modèle de financement durable pour le transport collectif doit être rapidement mis en place pour combler les besoins à moyen terme.

Habitation

La Ville de Montréal souligne la bonification de 30 M$ du budget réservé aux unités AccèsLogis à Montréal et les 217 M$ prévus pour AccèsLogis Québec. Cela permettra la réalisation des 2 500 logements à Montréal actuellement en attente de financement adéquat afin d'être construits. Les besoins en matière de logement demeurent très importants à Montréal et la Ville salue l'investissement supplémentaire de 100 M$ dans le Programme d'habitation abordable Québec qui permettra, dès 2023-2024, la construction de 1 000 nouvelles unités.

Sécurité publique

La Ville de Montréal se réjouit de la volonté du gouvernement du Québec de renforcer la stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu, en y investissant 6,2 M$ sur 5 ans et en s'alignant sur le modèle que l'administration montréalaise développe pour favoriser la prévention auprès des jeunes. Des équipes multidisciplinaires en prévention dans les écoles doivent d'ailleurs être annoncées prochainement. La Ville est satisfaite de voir le gouvernement du Québec l'appuyer dans sa lutte contre les armes à feu dans la grande région de Montréal. Ces sommes s'ajoutent au plan de 110 M$ en sécurité publique mis en place par la Ville de Montréal.

Organismes communautaires

La Ville de Montréal salue le rehaussement du financement des organismes communautaires de près de 30 %, reconnaissant ainsi le rôle central qu'ils jouent auprès des plus vulnérables. Rappelant les besoins importants en itinérance, qui ont été exacerbés par la pandémie, la Ville attend avec impatience les détails du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, pour lequel la Ville de Montréal a été consultée.

Environnement

La Ville de Montréal est heureuse de constater que le gouvernement du Québec salue son leadership en matière de lutte contre les changements climatiques et a prévu des sommes importantes pour la soutenir dans la mise en œuvre de son Plan climat.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591