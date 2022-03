Budget 2022-2023 du gouvernement du Québec : 78 M$ au Conseil des arts et les lettres du Québec pour soutenir le milieu culturel

« Le CALQ accueille avec beaucoup d'enthousiasme ces sommes qui permettront non seulement de soutenir les élans du milieu culturel en plein déconfinement, mais de promouvoir les réalisations de ceux et celles qui forgent notre culture et qui la renforcent, et d'appuyer la relève artistique. Je salue ces engagements du gouvernement qui témoignent de sa reconnaissance pour la contribution aussi considérable qu'essentielle des artistes, des écrivains et écrivaines, et des organismes artistiques à l'épanouissement de notre société », a déclaré Mme Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Chaque année, le Conseil appuie financièrement quelque 1200 artistes et 800 organismes artistiques à but non lucratif, contribuant ainsi à l'expression d'une culture vivante et accessible partout au Québec. Il encourage des œuvres artistiques et littéraires phares qui inspirent la fierté des citoyennes et des citoyens, nourrissent notre culture et surtout, l'imprègnent au-delà du temps.

