Budget 2021 : Le Sud-Ouest investit massivement dans les mesures d'apaisement de la circulation, la transition écologique et ses parcs

MONTRÉAL, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a adopté hier, lors d'une séance extraordinaire du conseil, son budget 2021 et son tout premier Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030. Au cœur des priorités de l'arrondissement se retrouvent des investissements importants pour sécuriser les déplacements, offrir une cure de rajeunissement à plusieurs parcs et en créer de nouveaux. L'administration du Sud-Ouest se donne aussi les moyens d'agir de façon responsable en matière de développement durable en créant sa nouvelle Section de la transition écologique et planification de l'entretien et en investissant dans la création d'îlots de fraîcheur.



Pour les prochaines dix années, Le Sud-Ouest disposera d'un budget d'investissement de 58,4 M$ pour moderniser ses infrastructures et poursuivre ses efforts de bâtir des milieux de vie de qualité et durables. L'Arrondissement prévoit l'an prochain un budget de fonctionnement de 56,9 M$, soit une hausse de 1,3 M$ par rapport à l'an passé, lequel lui permettra de continuer de faire face aux conséquences de la pandémie et de livrer des services à la population dans ce contexte unique.



« Pour y parvenir, nous miserons sur des partenariats, compterons sur des gains de productivité, poursuivrons l'optimisation de certaines procédures pour une plus grande efficience opérationnelle et puiserons dans nos surplus cumulés pour équilibrer le budget de fonctionnement. Du coup, nous pourrons maintenir une offre de qualité dans nos quatre bibliothèques et hausser nos actions en propreté, déneigement et entretien des parcs », précise le maire de l'arrondissement et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais.

Parce que la mobilité durable et le partage sécuritaire de la rue sont des enjeux importants dans le Sud-Ouest, un poste de conseiller.ère en planification sera créé à la Division de la mobilité et planification des déplacements. « Les projets sont nombreux dans nos quartiers, et les requêtes citoyennes encore plus. Que ce soit des chantiers à gérer, de nouvelles rues piétonnes ou pistes cyclables, l'ajout de zones de vignettes de stationnement réservé sur rue aux résident.es ou des débarcadères pour personnes à mobilité réduite, nous devons répondre présent. Cette nouvelle ressource joindra une équipe déjà très sollicitée », explique le maire. De nouvelles mesures d'apaisement de la circulation d'une valeur de 700 000 $ seront d'ailleurs implantées l'année prochaine, dont 410 000 $ disponibles au PDI pour 2021.

Suite à l'adoption de la première phase du règlement sur la transition écologique, une nouvelle section à la direction d'arrondissement regroupera l'expertise environnementale du Sud-Ouest. Elle aura pour mission d'assurer le leadership de l'Arrondissement en matière de transition écologique et l'implantation des actions climat sur son territoire. Elle s'occupera également de la gestion immobilière, appliquant un filtre environnemental à toutes ses démarches. De plus, elle élaborera des programmes d'entretien préventif, notamment pour le parc immobilier vieillissant du Sud-Ouest, lequel compte plusieurs bâtiments d'intérêt patrimonial. Cette réorganisation des effectifs se fera à coût nul.

Une nouvelle stratégie de financement sera mise en place à compter de 2021 pour les investissements massifs dans les parcs. « Le gros des sommes nécessaires sera dorénavant puisé dans le Fonds des parcs. Ce dernier ne cesse de croître depuis que nous avons modifié les modalités d'application. En payant au comptant ces travaux, on maximise notre capacité d'emprunts pour répondre à d'autres besoins, la rénovation de nos immeubles, par exemple », mentionne M. Dorais, ajoutant que ces îlots de fraîcheur sont non seulement pertinents dans un contexte de transition écologique, mais également bénéfiques pour l'ensemble de la population, particulièrement en temps de pandémie. Pour l'administration municipale, il importe de les revamper pour continuer d'en faire des lieux publics de repos, d'activités et de rencontre. Quelque 1,1 M$ seront d'ailleurs investis en complément de la Ville centre pour le développement de nouveaux parcs, notamment dans le sud de Pointe-Saint-Charles.

Le PDI 2021-2030 prévoit également nombre d'investissements en matière de réfection de rues, d'agriculture urbaine, de gestion de la désuétude informatique, de mobilier urbain (bancs publics, poubelles, conteneurs de recyclage sur rue, etc.) et de petits équipements variés.

« Je souhaite remercier, au nom du conseil d'arrondissement, les tables de concertation, les organismes, les associations de commerçant.es, les bénévoles de même que les employé.es du Sud-Ouest qui continuent de travailler sans relâche pour soutenir nos gens et maintenir des services de qualité dans un contexte de mesures d'urgence. Plus que jamais, l'Arrondissement continuera de soutenir les organismes. Ils pourront compter sur des contributions indexées de 2 %, car leur apport est vital pour notre population, particulièrement les clientèles vulnérables », souligner le maire Dorais.

Le budget 2021 et le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030 sont disponibles sur le site Internet de l'arrondissement, dans la section « Documents financiers » : montreal.ca/sud-ouest

