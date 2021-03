Budget 2021-2022 - Faire confiance à l'action coopérative et mutualiste dans la relance

LÉVIS, QC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) accueille avec beaucoup d'ouverture le budget 2021-2022 du Québec et y voit une occasion d'opportunités. En effet, l'action coopérative et mutualiste est un levier efficace, rassembleur et durable pour répondre à plusieurs enjeux soulevés par le gouvernement du Québec

Ce budget a entre autres pour objectif de soutenir des secteurs qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire. Pour chacun des enjeux qu'il identifie, le CQCM invite le gouvernement à faire confiance aux communautés et à l'action coopérative, qui sont porteuses de solutions par des personnes engagées. « Aujourd'hui, les acteurs de la coopération et de la mutualité disent au gouvernement : vous faites des constats et avez la volonté de régler ; nous avons des solutions et sommes prêts à coopérer à la relance. Vous devez commencer à considérer sérieusement l'approche coopérative et mutualiste pour relever certains défis collectifs », souligne monsieur Michel Gauthier, président du conseil d'administration du CQCM.

Cette volonté gouvernementale s'illustre notamment en matière de soutien à domicile, en développement des réseaux de communication et de l'internet haute vitesse, en soutien aux entrepreneurs et en favorisant l'accès aux marchés publics et à l'achat local. Dans tous ces domaines, les entreprises coopératives et mutualistes sont prêtes à contribuer davantage, sur l'ensemble du territoire du Québec et la solution coopérative peut être mise de l'avant.

Le mouvement coopératif et mutualiste a proposé une stratégie de relance économique durable à travers les mêmes leviers d'action. « Le gouvernement a tout intérêt à mieux associer les réseaux coopératifs et mutualistes québécois qui sont déjà à pied d'œuvre. Il trouvera auprès d'eux des acteurs non seulement engagés dans le développement de leurs communautés, mais aussi des partenaires pour innover et proposer des solutions capables de mobiliser, rendues nécessaires par le nouveau contexte socio-économique », de conclure madame Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

SOURCE Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Renseignements: Isabelle Gagné, Directrice des communications (par intérim) | 418 454-4532 | [email protected]

Liens connexes

https://www.cqcm.coop/