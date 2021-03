Budget 2021-2022 du Québec - La Ville de Montréal accueille un budget qui répond à court terme aux enjeux de la crise sanitaire

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal accueille le budget 2021-2022 du gouvernement du Québec, qui répond aux enjeux pressants soulevés par la crise sanitaire causée par la COVID-19, mais qui ne propose malheureusement pas de mesures phares pour contribuer à la relance verte et inclusive qu'amorce la métropole.

« La Ville de Montréal salue les investissements massifs prévus en santé et en éducation, des piliers de notre société qui ont été mis à mal par la pandémie. Le budget du Québec vient répondre à court terme à des besoins importants dans des domaines qui ont été ébranlés au cours de la dernière année. Nos établissements de santé ont évidemment été grandement sollicités et ont besoin de soutien. L'accélération des projets de construction et la rénovation des écoles est aussi une bonne nouvelle pour Montréal, qui souffre d'un retard en la matière », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Relance économique

La Ville de Montréal a accueilli avec satisfaction la décision du gouvernement du Québec d'offrir aux PME une baisse d'impôts. Quelque 70 000 PME pourront profiter de cet allègement, qui arrive au terme d'une année faite de grands défis. « Le tissu économique montréalais est principalement composé de PME. Nous ne pouvons que saluer cette mesure du gouvernement du Québec, qui permettra à nos entrepreneurs de souffler un petit peu. Nous restons toutefois sur notre faim quant aux sommes consacrées à la relance de la région métropolitaine », a souligné Valérie Plante.

Habitation

En matière d'habitation, Montréal salue l'investissement de 79 M$ qui permettra de rapidement construire des unités de logement social qui se faisaient attendre. « Toutefois, les 500 nouvelles unités annoncées pour l'ensemble du Québec sont loin d'être suffisantes pour répondre aux besoins. Nous l'avions déjà indiqué, pour rattraper le retard d'investissement accumulé au cours des deux dernières années et atteindre notre objectif de 12 000 logements sociaux et abordables, il aurait fallu 1500 nouvelles unités pour Montréal seulement », a noté la mairesse, Valérie Plante.

Transport

La Ville de Montréal se réjouit de la confirmation de nombreux projets de transport collectif dans la région métropolitaine. Ainsi, le lien de transport structurant vers le Grand Sud-Ouest s'ajoute au projet du REM de l'Est. La Ville de Montréal souligne toutefois qu'il faudra rapidement s'attaquer au défi de l'électrification des installations de la STM, en vue de l'électrification de sa flotte d'autobus. Pour l'instant, seule une bonification du financement des autobus est prévue au budget 2021-2022.

Sécurité publique

En matière de sécurité publique, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal partagent la volonté d'agir rapidement et fermement pour lutter contre la violence armée, qui frappe particulièrement le nord-est de Montréal depuis quelques mois. « Nous accueillons très positivement la somme de 5 M$ dédiée à l'Escouade de lutte au trafic des armes (ELTA) du SPVM. Cet argent nous permettra de sécuriser des secteurs de l'île qui ont souffert récemment et qui en ont besoin », a affirmé Valérie Plante.

Montréal salue également l'investissement de 25 M$ prévus sur 3 ans consacré au repositionnement du modèle policier au Québec. Cela permettra de traiter de divers enjeux sociaux importants, tels que les problématiques de santé mentale, d'itinérance et de toxicomanie. La Ville de Montréal attend avec impatience le détail de la distribution de ces sommes, le SPVM étant le seul corps policier de niveau 5 au Québec.

La Ville de Montréal accueille aussi favorablement les 65 M$ sur cinq ans qui seront investis dans la lutte contre l'itinérance.

« Bien sûr nous devrons analyser ce budget plus en profondeur dans les prochains jours, afin de voir quelles sommes sont attribuées à Montréal, entre autres, pour la relance du milieu culturelle et touristique », a conclu la mairesse de Montréal.

