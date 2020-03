Budget 2020-2021 - Vincent Marissal réclame un budget de l'urgence climatique et des services publics

QUÉBEC, le 5 mars 2020 /CNW Telbec/ - À quelques jours du dépôt du budget 2020-2021, le responsable solidaire en matière de justice fiscale et de services publics, Vincent Marissal, a demandé au ministre Girard de mettre une fin définitive à l'austérité libérale dans les services publics, d'agir vigoureusement contre la crise du logement et de déposer le premier budget de l'urgence climatique.

« On envoie les infirmières, les préposées, les profs et le mouvement communautaire au front sans leur donner les moyens de faire leur travail. Le gouvernement caquiste ne peut plus blâmer les libéraux pour les défaillances de nos services publics: il doit puiser dans les surplus pour les régler », a martelé le député de Rosemont. « L'an dernier, les propriétaires ont eu droit à une belle baisse de taxes, cette année, c'est au tour des locataires. En pleine crise du logement, François Legault doit livrer les logements qu'il s'est engagé à construire. »

Quant au « budget de l'environnement » promis par la CAQ, M. Marissal a rappelé l'importance de mettre en oeuvre des mesures qui vont répondre immédiatement à l'urgence climatique. « Non seulement nous attendons de pied ferme des nouveaux projets en transport collectif, M. Girard doit poser un geste fort pour que la population embarque. En réduisant les tarifs de moitié partout au Québec, il allégerait le stress financier des Québécoises et des Québécois. »

6 solutions solidaires pour redonner de l'oxygène à la population

Réinvestir dans les services publics et offrir un meilleur « deal » aux gens qui les portent à bout de bras. Les ratios patients-infirmières et les services éducatifs aux élèves doivent figurer au sommet des priorités budgétaires. Il est urgent de contrer la pénurie de main d'oeuvre dans nos écoles et nos hôpitaux en valorisant le travail de leurs employés.

Les ratios patients-infirmières et les services éducatifs aux élèves doivent figurer au sommet des priorités budgétaires. Il est urgent de contrer la pénurie de main d'oeuvre dans nos écoles et nos hôpitaux en valorisant le travail de leurs employés. Construire 5000 nouveaux logements sociaux dès cette année. Alors que la crise du logement bat son plein, le rythme de construction de nouveaux logements sociaux est inacceptable. La CAQ doit livrer les logements promis par le gouvernement précédent.

Alors que la crise du logement bat son plein, le rythme de construction de nouveaux logements sociaux est inacceptable. La CAQ doit livrer les logements promis par le gouvernement précédent. Soutenir l'action communautaire. Le mouvement communautaire a fait les frais de l'austérité libérale. Les services publics s'en servent comme une béquille et des années de sous-financement empêchent les organismes de remplir leur mission essentielle.

Le mouvement communautaire a fait les frais de l'austérité libérale. Les services publics s'en servent comme une béquille et des années de sous-financement empêchent les organismes de remplir leur mission essentielle. Un PQI équilibré, pas un 3e lien inutile. Contrairement à l'an dernier, le PQI 2020-2030 doit faire la part belle aux infrastructures de mobilité durable. Des milliards engouffrés dans des projets comme le 3e lien vont empirer la congestion et retarder la transition du Québec.

Contrairement à l'an dernier, le PQI 2020-2030 doit faire la part belle aux infrastructures de mobilité durable. Des milliards engouffrés dans des projets comme le 3e lien vont empirer la congestion et retarder la transition du Québec. Le transport collectif à moitié prix partout au Québec. Comme au Luxembourg , qui a rendu le transport collectif gratuit sur son territoire, le Québec doit poser un geste fort pour encourager la population à délaisser l'auto solo. En outre, la CAQ doit soutenir l'amélioration des services pour répondre à la demande.

Comme au , qui a rendu le transport collectif gratuit sur son territoire, le Québec doit poser un geste fort pour encourager la population à délaisser l'auto solo. En outre, la CAQ doit soutenir l'amélioration des services pour répondre à la demande. Désinvestir des hydrocarbures et investir dans les travailleurs et les travailleuses. Québec solidaire propose de transformer l'enveloppe de 200 M $ dont dispose l'industrie pétrolière et gazière en Fonds régionaux de transition pour soutenir la diversification des économies régionales et offrir une alternative aux projets polluants comme GNL Québec.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]