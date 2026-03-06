BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /CNW/ - Lors du Mobile World Congress 2026, BTI Wireless a présenté de nouvelles solutions 5G conçues pour aider les opérateurs et les entreprises à déployer des réseaux plus flexibles, ouverts et rentables alors que la demande de connectivité 5G continue de s'accélérer.

BTI Wireless met en valeur une architecture réseau ouverte et flexible avec un nouveau DAS et de petites cellules 5G au MWC 2026

À mesure que le trafic de données mobiles augmente et que les entreprises ont de plus en plus besoin d'une connectivité dédiée, les opérateurs de réseau subissent des pressions croissantes pour étendre leur couverture tout en gérant les coûts de déploiement et la complexité du spectre. Le dernier portefeuille de BTI vise à relever ces défis en mettant en place des architectures évolutives qui prennent en charge des modèles de réseau public-privé multibandes, multi-opérateurs et hybrides.

La phase de lancement met l'accent sur le Nano Power Digital DAS N3 Plus, une plateforme améliorée prenant en charge toutes les bandes de spectre publiques et privées de 600 MHz à 4 200 MHz. Le système dispose de 12 canaux avec une bande passante instantanée pouvant atteindre 400 MHz par canal, prenant en charge des configurations telles que quatre bandes 4G (2T2R chacune) plus une bande 5G (4T4R). Conçue pour des environnements intérieurs à haute densité, la solution convient parfaitement aux déploiements dans des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des hôtels et des centres de transport, où une couverture multiopérateurs fiable et une grande capacité sont essentiels.

Le N3 Plus présente également une empreinte compacte de 5 litres, ce qui contribue à réduire l'espace d'installation dans des environnements intérieurs complexes. Son architecture FTTA prête à l'emploi simplifie le déploiement et réduit considérablement les coûts d'installation. Le matériel est également prêt pour la mise à niveau O-RAN, ce qui permet aux opérateurs de passer à des architectures de réseau ouvertes à mesure que l'écosystème continue d'évoluer.

Pour les sites à grande échelle et les scénarios de couverture étendue, BTI a également présenté sa solution DAS haute puissance H3, jusqu'à 46 dBm de puissance de sortie avec des configurations 4T4R flexibles et multi-bandes. Grâce à des capacités intégrées de combinaison de signaux, la plateforme maximise l'efficacité du spectre tout en offrant une couverture robuste pour des environnements difficiles, comme les stades, aéroports, tunnels et grands campus.

Parallèlement à son portefeuille DAS, BTI a élargi sa gamme de petites cellules avec le nCELL-M4371, une petite cellule 5G intégrée alimentée par la plateforme 4nm FSM200 de Qualcomm. Dotée d'une passerelle 5G intégrée et d'une architecture tout-en-un, la solution prend en charge l'exploitation 4T4R, permettant un déploiement rapide et rentable dans des scénarios de réseau d'entreprise, industriel et privé.

BTI a également lancé le BBU T5100, une unité de bande de base de nouvelle génération conçue pour des déploiements 5G distribués. Le système prend en charge l'agrégation de porteuses et jusqu'à quatre cellules à 4T4R, avec une expansion future à huit cellules prévue. La capacité NR et LTE à double mode est en cours de développement pour soutenir une migration harmonieuse des réseaux 4G à 5G.

Forte de ses années d'expérience dans le domaine de la connectivité des télécommunications, BTI continue de faire évoluer son portefeuille en réponse à l'évolution de la dynamique du marché. L'entreprise fait progresser des modèles de déploiement de réseaux hybrides qui permettent aux entreprises de construire une infrastructure réseau unique qui prend en charge simultanément les réseaux publics et privés. De plus, le même système peut prendre en charge les signaux Open RAN (O-RAN) et RF traditionnels dans une architecture hybride, ce qui améliore la flexibilité du déploiement. Cela aide les opérateurs et les entreprises à accélérer l'adoption de la 5G tout en se préparant à la prochaine phase de l'innovation sans fil.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927126/Onsite.jpg

SOURCE BTI Wireless

CONTACT : [email protected] / [email protected]