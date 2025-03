BARCELONE, Espagne, le 7 mars 2025 /CNW/ - BTI Wireless a fait des vagues lors du Mobile World Congress (MWC) 2025 en dévoilant des solutions de systèmes d'antennes distribuées et de réseaux mobiles privés de pointe conçues pour améliorer la connectivité à l'ère de la 5G+.

BTI Wireless dévoile des solutions transformatrices pour les ORM et les entreprises au salon MWC 2025. (PRNewsfoto/BTI Wireless)

Alors que les ORM continuent de transférer le coût du système de couverture dans les bâtiments aux propriétaires des sites, de nouveaux modèles d'affaires sont nécessaires pour soutenir l'investissement. Tirant parti de la flexibilité et des performances de la plateforme CrossFire™, BTI offre maintenant des solutions hybrides, un système d'antennes distribuées financé sur place qui offre également des capacités de réseau privé indépendantes.

À l'appui de la prestation de services rapides, BTI a ajouté une capacité de captage de signal de l'antenne BDA native sur CrossFire, et travaille activement avec les FEO de RAN de niveau 1 pour intégrer la connectivité à la bande de base eCPRI, ce qui permet une transition logicielle seulement des signaux non diffusés vers les signaux alimentés par station de base traditionnelle ou ORAN.

« En tant que pionniers de systèmes d'antennes distribuées numériques, nous offrons des solutions multibandes à haute capacité pour les plus grands sites du monde », a déclaré Ron Poulin, vice-président des ventes pour l'Amérique du Nord chez BTI Wireless. « Ces nouvelles améliorations apportées aux produits accéléreront le rendement du capital investi pour l'entreprise en faisant passer les applications essentielles à la mission du Wi-Fi à un réseau mobile privé plus sûr et plus robuste. La capacité d'antenne permet une utilisation immédiate des systèmes d'antennes distribuées et réduit la pression sur l'ORM pour déployer une capacité dédiée. »

Également au salon MWC 2025, l'entreprise a lancé une nouvelle gamme de stations de base, y compris des stations de base distribuées à haut rendement alimentées par FlexRAN, et des stations de base intégrées utilisant les plus récents jeux de puces. La nouvelle gamme de BTI offre une agrégation multiopérateurs améliorée pour des vitesses de données plus rapides et une couverture élargie, répondant à divers scénarios de déploiement de la 5G.

En ce qui concerne les sujets les plus populaires au MWC, la technologie IA-RAN se distingue par ses progrès importants sur le marché et son vaste potentiel de développement. En tant que technologie clé pour les réseaux 5G avancés (5G-A) et 6G, IA-RAN offre un potentiel d'application énorme dans des domaines comme la conduite autonome, l'automatisation industrielle, la télémédecine et les maisons intelligentes. Voici la déclaration de Ron Poulin : « La technologie IA-RAN est un élément important de notre avenir, et nos ingénieurs suivent ces plans pour créer la prochaine génération de produits plus intelligents et plus faciles à déployer et à exploiter. »

