BTB remporte un Bronze Creative Award

En collaboration avec la firme Pixel & Cie, BTB a confié à Pier Lalonde et à son équipe le mandat de la refonte de son rapport annuel 2018. Avec une conception audacieuse, l'équipe de marketing de BTB et l'équipe de Lalonde ont été en mesure d'adopter des rapports annuel et trimestriels de pointe qui diffèrent des standards antérieurs de BTB.

Lorsqu'on lui pose des questions sur la vision qui sous-tend le rapport annuel, Stéphanie Léonard, directrice des communications et de l'image de marque de BTB, déclare :

« Nous voulions faire bouger les choses. Nous voulions briser le cadre des normes de l'industrie, aller au-delà de la simple présentation de nos propriétés. Chez BTB, notre devise est que nos clients sont notre première priorité. Donc le fait de mettre nos clients sur la couverture de nos rapports renforce notre engagement envers eux. De plus, la base fondamentale de BTB est de payer nos distributions. Donc de mettre de l'avant les personnes qui nous permettent mois après mois de réaliser cet objectif était évident pour nous ».

Le Fonds tient à remercier Pier Lalonde ainsi que l'équipe chez Pixel & Cie pour leur collaboration exceptionnelle tout au long de l'année ainsi qu'à les féliciter pour cette merveilleuse réalisation.

De plus, le Fonds tient également à remercier tous ses clients qui ont participé au projet, notamment Mme Michelle Laflamme (Émovi inc. - rapport annuel), M. Marc-André Leclerc (Productions Optimales - premier rapport trimestriel) et Mme Catherine Fortin (Collège April Fortier - deuxième rapport trimestriel).

Merci pour votre confiance et votre soutien.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. BTB est propriétaire de 66 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,7 millions de pieds carrés. La valeur des actifs de BTB est d'environ 900 M$. Les objectifs de BTB sont : i) de faire croître ses revenus dérivés de ses actifs dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions, ii) d'optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique pour maximiser la valeur à long terme de ses parts, et iii) de produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour plus d'informations à propos du Fonds, veuillez parcourir le site web de BTB au www.btbreit.com.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Renseignements: M. Michel Léonard, Président et chef de la direction, 514-286-0188, poste 228; Mme. Stéphanie Léonard, Directrice - communications & Image de marque, 514-286-0188, poste 256;

