MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui l'acquisition relutive de trois propriétés industrielles totalisant 143 118 pieds carrés à Leduc, une banlieue d'Edmonton, en Alberta. Stratégiquement situées à proximité de l'aéroport international d'Edmonton et de l'autoroute Queen Elizabeth II, ces propriétés contribuent à la diversification géographique de BTB et renforcent son positionnement dans le segment industriel.

Acquisitions industrielles (Groupe CNW/Fonds de placement immobilier BTB) Disposition dans la Ville de Québec (Groupe CNW/Fonds de placement immobilier BTB)

Le prix d'achat de ces 3 propriétés totalise 31,5 millions de dollars, excluant les frais de transactions et ajustements. Le produit net des dernières dispositions annoncées a été réinvesti dans cette acquisition, consolidant ainsi la stratégie d'optimisation du portefeuille immobilier de BTB.

À propos des propriétés industrielles acquises

Le premier immeuble acquis est situé au 6303, 39e rue à Leduc, Alberta, et comprend une superficie locative de 88 699 pieds carrés avec une hauteur libre de 26 pieds. L'immeuble a été construit en 2014 pour le locataire Abaco Drilling Technologies, un fabricant pour l'industrie de l'exploration et de la distribution pétrolière, représentant la seule usine de ce type au Canada.

Le second et plus récent immeuble, situé au 6302, 39e rue à Leduc, Alberta, a été construit en 2016 et contient une superficie locative de 44 328 pieds carrés avec une hauteur libre de 28 pieds. La propriété est actuellement louée à NDT Global Inc., une société spécialisée dans l'inspection de pipelines qui opère à l'échelle internationale.

Le dernier immeuble est situé au 6207, 39e rue à Leduc, Alberta, et comprend une superficie locative de 10 091 pieds carrés avec une hauteur libre de 28 pieds. Construite en 2014, la propriété est louée à Revolution Crane & Transport, une entreprise œuvrant dans les services de grues et de transport basée en Alberta et desservant des clients dans l'ensemble de l'Ouest et du Nord du Canada.

Disposition d'un immeuble situé dans la Ville de Québec

Aligné avec l'optimisation du portefeuille de BTB et ainsi permettre l'acquisition d'immeubles industriels, le Fonds a accepté une offre pour la vente d'une propriété d'usage mixte située au 909-915, boulevard Pierre-Bertrand située dans la ville de Québec, Québec. Les conditions de vente de la propriété ont été levées par l'acheteur et la transaction devrait clôturer le ou vers le 24 mars 2026.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 74 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,0 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour en savoir plus, visitez le site web du Fonds au www.btbreit.com.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

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