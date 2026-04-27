MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui que l'Assemblée générale annuelle des porteurs de parts (« l'AGA » ou « l'Assemblée ») se tiendra le mardi 16 juin 2026 à 11 h 00 (heure de l'Est).

Détails de l'Assemblée

Assemblée générale annuelle 2026 (Groupe CNW/Fonds de placement immobilier BTB)

BTB aura le plaisir de vous accueillir à son AGA 2026 en présentiel. Veuillez noter les détails ci-dessous relatifs à l'Assemblée.

DATE Mardi 16 juin 2026 HEURE 11 h (HAE) LIEU Club Mont-Royal, Salle Princess Patricia 1175, Sherbrooke Ouest Montréal, Québec H3A 1H9 PRÉSENTATION Une présentation sera téléversée sur le site web de BTB avant la tenue de l'Assemblée : https://www.btbreit.com/investors/presentations CODE VESTIMENTAIRE Le Club Mont-Royal est situé dans un élégant bâtiment historique. Le Club demande que tous invités soient vêtus en conséquence; une tenue inappropriée entraînera l'interdiction d'entrer. Un complet ou un veston avec une chemise à col et un pantalon propre sont requis pour les messieurs et une cravate est recommandée mais non obligatoire. Les dames doivent porter une tenue vestimentaire comparable. Les pantalons propres en denim sont autorisés, mais les trous, déchirures ou effilochures ne sont pas tolérés.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 74 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,0 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Pour de plus amples informations, visitez le site web du Fonds au www.btbreit.com ou contactez Kassandra Antunes, Directrice de marketing et communications, (T) 514 286-0188, poste 236, (C) [email protected]