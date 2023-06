/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui qu'il a déposé et a reçu un visa pour un prospectus préalable de base simplifié définitif auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada (le « prospectus préalable »). Le prospectus préalable est valide pour une durée de 25 mois au cours de laquelle BTB peut placer:

Des parts de fiducie; Des titres d'emprunt; Des reçus de souscription; ou Des bons de souscription ou une combinaison de ces titres, ayant un prix d'offre maximal de 200 millions de dollars.

Les émissions de titres effectuées aux termes du prospectus préalable sont assujetties au dépôt d'un supplément de prospectus qui indique les conditions particulières des titres offerts ainsi que les détails concernant le mode de placement.

Le prospectus préalable a été déposé afin de donner à BTB une flexibilité financière et un accès efficace aux marchés financiers canadiens afin de poursuivre des initiatives stratégiques qui peuvent comprendre des acquisitions.

Une copie du prospectus préalable peut être trouvé sur le profil SEDAR de BTB au www.sedar.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire donné. Il ne constitue pas non plus une offre de vente de titres aux États-Unis, et les titres dont il est question dans le présent communiqué ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans une inscription ou dispense des exigences d'inscription.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en périphérie des centres urbains et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3 %.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

Renseignements: Philippine Soulié, Directrice des Communications, (T) 514-286-0188 x236, (C) [email protected]