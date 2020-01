BTB annonce la vente d'un immeuble à Ingersoll (Ontario)

« Suite à la réception d'un avis de non-renouvellement de notre locataire pour leur bail de 200 000 pieds carrés, nous avons mis l'espace sur le marché avec un courtier local afin de trouver un nouveau locataire. Nous avons reçu une offre d'achat pour la propriété de la part d'un investisseur et, suite aux négociations, nous avons conclu la vente de la propriété à cet investisseur. Stratégiquement, nous avons pris la décision de procéder avec la vente de l'immeuble afin de réduire notre risque et de plus, la vente est conclue générant un profit pour BTB. » - Michel Léonard, Président et Chef de la Direction