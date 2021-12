Le portefeuille se compose de 9 propriétés industrielles totalisant une superficie locative brute (« SLB ») de 406 818 pieds carrés et 1 édifice à bureau totalisant une SLB de 14 475 pieds carrés;

MONTRÉAL, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou « le Fonds ») annonce la levée de conditions pour l'acquisition de 9 propriétés industrielles et 1 édifice de bureau de haute qualité situées à Edmonton, Alberta et à Saskatoon, Saskatchewan pour la somme totale de 94 millions $, excluant les frais de transaction (le « Portefeuille de l'Ouest Canadien », le « Portefeuille » ou l'« Acquisition »). Cette Acquisition permet à BTB d'accroître sa participation dans le secteur industriel, tout en permettant au Fonds de diversifier sa présence géographique au Canada et ce, d'une manière ordonnée. Cette Acquisition est une première pour BTB dans l'ouest Canadien et il est prévu qu'elle se conclura en décembre 2021.