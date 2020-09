BTB annonce la clôture d'un financement de 30 millions $ de débentures convertibles de Série H et le rachat de toutes les débentures de Série F

/NE PAS TRANSMETTRE AUX SERVICES DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui qu'il a conclu le placement déjà annoncé auprès du public d'un capital global de 30 millions $ de débentures convertibles subordonnées et non garanties échéant le 31 octobre 2025 à un taux d'intérêt de 7% (les « débentures de série H»), sur la base d'une prise ferme.

Les débentures de série H seront transigées à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole BTB.DB.H.

Le 25 septembre 2020, BTB a déposé sur SEDAR un avis de rachat pour toutes les débentures convertibles subordonnées et non garanties à un taux d'intérêt de 7,15% de série F échéant le 31 décembre 2020 (les « débentures de série F ») pour toutes les racheter le 26 octobre 2020 avec le produit net du placement des débentures de série H.

BTB EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2020

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. Au 29 septembre 2020, BTB était propriétaire de 64 immeubles commerciaux, de bureaux et industriels dans l'est du Canada, totalisant plus de 5,3 millions de pieds carrés, ayant une valeur au marché d'environ 935 M $.

LES OBJECTIFS DE BTB

(1) Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts;

(2) Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions;

(3) Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. Les énoncés prospectifs dans ce communiqué incluent notamment la prévision que les débentures de série F seront toutes rachetées le 26 octobre 2020. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.

Renseignements: M. Michel Léonard, Président & Chef de la Direction, (T) 514-286-0188 x228, (C) [email protected]; M. Mathieu Bolté, Vice-Président & Chef des Finances, (T) 514-286-0188 x244, (C) [email protected]

