Les Propriétés ont été acquises pour une considération totale de 38,1 millions $, excluant les frais de transaction. Cette acquisition accroîtra la superficie locative détenue par BTB par 116,226 pieds carrés. Le Fonds a financé l'acquisition par le biais d'une nouvelle hypothèque sur les propriétés pour un montant de 24,8 millions $, et la différence a été réglée avec les liquidités disponibles ainsi que la facilité de crédit d'acquisitions existante de BTB.

Les deux propriétés ont été construites en 2015 et possèdent une architecture à couper le souffle avec des fenêtres en verre attrape-œil, des ascenseurs modernes et un design intérieur aux finitions contemporaines. Les Propriétés sont louées à des institutions canadiennes telles que; The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, BMO Nesbitt Burns, CIRA, Field Effect Software, CPCS solutions, Boyden, et Joule.

La superficie locative du 979, rue Bank est 104 716 pieds carrés, sur 6 étages d'espaces de bureaux neufs et sont loués à une liste de locataires exceptionnelle. Il est à noter que la partie commerciale de cet immeuble n'a pas été acquise par BTB.

Le 1031, rue Bank est un immeuble adjacent au 979, rue Bank, et contient une superficie locative de 11 510 pieds carrés, également entièrement louée. Par l'emplacement des Propriétés, ces immeubles de bureaux sont convoités dans la ville d'Ottawa en raison de leur visibilité et de leur design haut de gamme.

LE GLEBE ; UN QUARTIER DYNAMIQUE, EN DÉVELOPPEMENT ET SITUÉ AU CENTRE DE L'ACTION

Les Propriétés sont situées dans un quartier animé au cœur de restaurants, de salles de sport et de magasins populaires, tous accessibles à pied. Les Propriétés sont adjacentes au parc Lansdowne et au stade TD, qui loge les Redblacks de la LCF. Compte tenu de l'emplacement stratégique des immeubles, les locataires peuvent profiter d'une vue panoramique sur le stade depuis leurs bureaux, en leur offrant une opportunité unique de profiter des événements du stade.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent à la Bourse de Toronto. BTB est un propriétaire immobilier actif dans l'est et l'ouest du Canada. En tenant compte de cette transaction, BTB est maintenant propriétaire de 73 propriétés totalisant environ 5.7 millions de pieds carrés dont la valeur de son actif total dépasse 1,1 Milliard $

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts;



Augmenter la valeur de ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour soutenir les distributions;



Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que de ses parts.

