Brûlures graves pour un travailleur de l'Entreprise de Ferme Agricole Idéal, à Saint-Léonard-d'Aston : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant causé des brûlures graves à un employé de l'Entreprise de Ferme Agricole Idéal (9301-7309 Québec inc.), à Saint-Léonard-d'Aston, le 5 juin 2020.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait sur une ferme et s'affairait au lavage des toits des bâtiments à l'aide d'une laveuse à pression à essence. Alors qu'il se trouvait sur le toit, le travailleur a constaté que la laveuse à pression qu'il utilisait ne fonctionnait plus. Il est alors descendu du toit et est entré dans la boîte du camion cube où se trouvaient deux laveuses à pression. Au moment où le travailleur a touché le bouchon du réservoir d'essence de la laveuse à pression utilisée, le bouchon a été projeté, libérant ainsi l'essence, qui s'est enflammée au contact du moteur de la laveuse toujours en fonction. Le travailleur a alors été brûlé aux mains, au torse et au visage par l'essence enflammée. Il a été transporté à un centre hospitalier afin que ses brûlures au deuxième degré soient traitées.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

L'éjection du bouchon du réservoir a provoqué une projection d'essence, qui s'est enflammée au contact du moteur de la laveuse à pression toujours en fonction. En effet, le manque de ventilation combiné notamment à la température extérieure et à celle atteinte dans le camion expliquent l'augmentation de la pression dans le réservoir d'essence qui a conduit à l'éjection du bouchon.

La disposition des équipements à essence dans le camion cube ne permettait pas aux machines de fonctionner dans un environnement sécuritaire et exposait le travailleur à un danger de brûlures lorsqu'il se trouvait à l'intérieur de celui-ci.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, Entreprise de Ferme Agricole Idéal (9301-7309 Québec inc.), l'utilisation de machines fonctionnant avec des moteurs à combustion dans une boîte de camion fermée. L'employeur s'est conformé à cette exigence.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de l'utilisation de moteurs à combustion interne installés dans une boîte de camion fermée, des solutions existent, notamment :

assurer une ventilation adéquate de l'endroit où se situent les appareils fonctionnant à l'aide d'un moteur à combustion interne;

installer les systèmes d'échappement des moteurs à combustion interne dans la partie supérieure du camion et les diriger vers l'extérieur;

entreposer les contenants de carburant diesel, d'essence ou d'autres produits inflammables à l'extérieur de l'aire de travail et loin de toute source de chaleur.

En vertu de la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires de même qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention afin que leurs membres en soient informés.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études en nettoyage industriel et en mécanique de véhicules légers pour sensibiliser les futurs travailleurs.

En 2021, une page d'information regroupant les principaux risques ainsi que les mesures de prévention à mettre en place lors de travaux de lavage à haute pression sera publiée sur le site Web de la CNESST.

