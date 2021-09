Les revenus se sont établis à 1 904 millions de dollars, en hausse de 54 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent

Le bénéfice net s'est chiffré à 213 millions de dollars, ce qui représente un bénéfice dilué par action de 2,46 $

Le bénéfice dilué normalisé par action 1 a été de 2,89 $, en hausse de 154 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent

a été de 2,89 $, en hausse de 154 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent Le BAIIA normalisé 1 s'est établi à 415 millions de dollars, en hausse de 94 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent

s'est établi à 415 millions de dollars, en hausse de 94 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent Un montant total de 350 millions de dollars a été remis aux actionnaires dans le cadre d'une importante offre publique de rachat

Les ventes au détail du secteur Groupe sports motorisés en Amérique du Nord ont diminué de 19 % par rapport au trimestre record de l'exercice précédent, principalement en raison de la disponibilité limitée des produits au sein du réseau, et elles ont augmenté de 14 % par rapport aux résultats enregistrés au deuxième trimestre de l'exercice 2020, c'est-à-dire il y a deux ans

Hausse des prévisions annuelles pour le bénéfice normalisé par action - dilué1, qui devraient maintenant se situer entre 8,25 $ et 9,75 $, soit une croissance se situant entre 53 % et 81 % par rapport à l'exercice 2021, en hausse par rapport aux prévisions précédentes qui s'établissaient entre 7,75 $ et 8,50 $

VALCOURT, QC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - BRP Inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre terminés le 31 juillet 2021. Toute l'information financière est présentée en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les résultats financiers complets sont disponibles sur Sedar ainsi que dans la section Rapports trimestriels du site Web de BRP.

« Nous avons une fois de plus enregistré un trimestre record avec une hausse des revenus de 54 % et une augmentation du bénéfice normalisé par action de 154 %. Ces excellents résultats s'expliquent par la vigueur soutenue de la demande, les gains de parts de marché, les tendances favorables attribuables aux nouveaux consommateurs, ainsi que la capacité de nos équipes à affronter un contexte difficile en matière de chaîne d'approvisionnement », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction.

« Nous envisageons l'avenir avec optimisme en raison de la demande soutenue pour nos produits, de nos lancements de nouveaux produits excitants et de notre capacité additionnelle en ligne qui sera mise en place au cours des prochains mois. En raison de ces perspectives positives, et après avoir tenu compte des problèmes persistants liés à la chaîne d'approvisionnement et à la logistique, nous avons rehaussé nos prévisions générales pour l'exercice 2022. La croissance du bénéfice normalisé par action devrait maintenant se situer entre 53 % et 81 % par rapport à l'exercice précédent. En outre, nous sommes en bonne position pour profiter de cette tendance afin de générer une croissance additionnelle au cours de l'exercice 2023, principalement en raison de l'intérêt soutenu des consommateurs pour les véhicules récréatifs motorisés et du prochain grand cycle de réapprovisionnement des stocks », a conclu M. Boisjoli.

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué de presse.

Faits saillants financiers Trimestres

terminés les Semestres

terminés les (en millions de dollars canadiens, sauf les

données par action et la marge) 31 juillet

2021

31 juillet

2020

31 juillet

2021

31 juillet

2020



















Revenus 1 903,8 $ 1 233,3 $ 3 712,4 $ 2 463,1 $ Marge brute 570,1

248,4

1 112,1

483,5

Marge brute (en %) 29,9 % 20,1 % 30,0 % 19,6 % BAIIA normalisé2 415,0

214,3

794,0

337,3

Bénéfice net (perte nette) 212,9

126,1

457,3

(100,0)

Bénéfice net normalisé2 249,5

100,9

471,6

123,6

Bénéfice (perte) par action - dilué 2,46

1,43

5,25

(1,14)

Bénéfice normalisé par action - 2,89

1,14

5,42

1,41

dilué2 Nombre moyen pondéré d'actions - 86 329 617

88 473 719

86 956 236

87 962 093

dilué

PRÉVISIONS POUR L'EXERCICE 2022

Les prévisions financières pour l'exercice 2022 ont été ajustées comme suit :

Mesure financière Exercice 2021 Prévisions pour l'exercice 20224

par rapport à l'exercice 2021 Revenus



(par rapport aux prévisions précédentes) Produits toutes saisons 2 824,2 $ Hausse de 33 % à 40 %

(hausse antérieure de 35 % à 40 %) Produits saisonniers 1 825,0

Hausse de 25 % à 35 %

(hausse antérieure de 25 % à 30 %) PAV liés aux véhicules récréatifs 882,8

Hausse de 17 % à 24 %

(hausse antérieure de 17 % à 22 %) et moteurs pour OEM Groupe marin 420,9

Hausse de 18 % à 23 % Total des revenus de la Société 5 952,9

Hausse de 27 % à 35 %

(hausse antérieure de 28 % à 33 %) BAIIA normalisé2 999,0

Hausse de 30 % à 47 %

(hausse antérieure de 27 % à 35 %) Taux d'imposition effectif2, 3 25,9 % 26,0 % à 26,5 % Bénéfice normalisé par action - 5,39 $ Hausse de 53 % à 81 % (8,25 $ à 9,75 $)

(hausse antérieure de 7,75 $ à 8,50 $) dilué2 Bénéfice net 362,9

~ 715 millions de dollars

à 850 millions de dollars

Autres hypothèses relatives aux prévisions pour l'exercice 2022 • Dotation à l'amortissement : ~ 275 millions de dollars (auparavant ~ 280 millions de dollars) • Frais financiers nets ajustés : ~ 65 millions de dollars (auparavant ~ 70 millions de dollars) • Nombre moyen pondéré d'actions - dilué : ~ 85,5 millions d'actions (auparavant ~ 87 millions) • Dépenses d'investissement : ~ 575 millions de dollars à 600 millions de dollars

2. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué de presse. 3. Le taux d'imposition est fondé sur le bénéfice normalisé avant la charge d'impôt normalisée. 4. Se reporter aux rubriques « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Principales hypothèses » à la fin du présent communiqué de presse pour un résumé des facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les prévisions présentées ci-dessus et un résumé des hypothèses sous-jacentes aux prévisions financières pour l'exercice 2022.

Perspectives

À la suite d'un solide premier semestre pour l'exercice, la Société a revu à la hausse ses prévisions en matière de revenus pour l'exercice 2022 et elle s'attend maintenant à générer une croissance se situant entre 27 % et 35 % par rapport à l'exercice 2021. Elle a également rehaussé ses attentes en matière de bénéfice normalisé par action - dilué5, qui devrait s'établir entre 8,25 $ et 9,75 $, ce qui représente une croissance se situant entre 53 % et 81 % pour l'ensemble de l'exercice 2022 par rapport à l'exercice 2021.

Pour ce qui est du second semestre de l'exercice 2022, la Société continuera de se concentrer sur les livraisons visant à remplir le fort volume de commandes passées par les concessionnaires pour l'exercice, tout en gérant les contraintes dans la chaîne d'approvisionnement, dont l'incidence sur les livraisons de produits devrait être plus marquée au troisième trimestre. La Société s'attend à ce que le contexte lié à la chaîne d'approvisionnement s'améliore au fil de l'exercice, ce qui devrait se traduire par des perspectives davantage favorables pour le quatrième trimestre. Elle prévoit également que la croissance du bénéfice normalisé par action - dilué5 se chiffrera à environ 40 % pour le trimestre, un pourcentage qui correspond au centre de sa fourchette de prévisions.

La Société estime être bien positionnée pour poursuivre sa lancée de l'exercice 2022 et enregistrer une croissance encore plus forte durant l'exercice 2023, principalement en raison de l'intérêt soutenu des consommateurs de l'industrie des sports motorisés, de l'ajout de capacité de production, de la demande pour le lancement de nouveaux produits et du prochain cycle important de réapprovisionnement des stocks.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Revenus

Les revenus ont augmenté de 670,5 millions de dollars, ou 54,4 %, pour se chiffrer à 1 903,8 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 1 233,3 millions de dollars pour la période correspondante terminée le 31 juillet 2020. L'augmentation des revenus tient principalement à la hausse des ventes en gros de produits toutes saisons et de produits saisonniers en raison de l'incidence de la COVID-19 à l'exercice précédent, à la baisse des programmes de vente en raison du contexte de vente au détail solide, ainsi qu'à la hausse du volume de ventes de PAV liés aux véhicules récréatifs, facteurs contrebalancés en partie par une fluctuation défavorable de 100 millions de dollars des taux de change.

Produits toutes saisons 6 (50 % des revenus du deuxième trimestre de l'exercice 2022) : Les revenus tirés des produits toutes saisons ont augmenté de 334,4 millions de dollars, ou 53,8 %, pour se chiffrer à 955,6 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 621,2 millions de dollars pour la période correspondante terminée le 31 juillet 2020. L'augmentation est principalement attribuable à une hausse du volume de ventes de produits en raison de l'incidence de la COVID-19 à l'exercice précédent, à la baisse des programmes de vente en raison du contexte de vente au détail solide, ainsi qu'à la composition favorable des ventes de VCC. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par la fluctuation défavorable de 51 millions de dollars des taux de change.





: Les revenus tirés des produits toutes saisons ont augmenté de 334,4 millions de dollars, ou 53,8 %, pour se chiffrer à 955,6 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 621,2 millions de dollars pour la période correspondante terminée le 31 juillet 2020. L'augmentation est principalement attribuable à une hausse du volume de ventes de produits en raison de l'incidence de la COVID-19 à l'exercice précédent, à la baisse des programmes de vente en raison du contexte de vente au détail solide, ainsi qu'à la composition favorable des ventes de VCC. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par la fluctuation défavorable de 51 millions de dollars des taux de change. Produits saisonniers 6 (30 % des revenus du deuxième trimestre de l'exercice 2022) : Les revenus tirés des produits saisonniers ont augmenté de 251,8 millions de dollars, ou 78,0 %, pour se chiffrer à 574,5 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 322,7 millions de dollars pour la période correspondante terminée le 31 juillet 2020. L'augmentation découlait principalement d'une hausse du volume de ventes de motomarines en raison de l'incidence de la COVID-19 à l'exercice précédent, d'une baisse des programmes de vente attribuable au contexte de vente au détail solide, ainsi que de la composition favorable des ventes de motomarines. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par la fluctuation défavorable de 29 millions de dollars des taux de change.





: Les revenus tirés des produits saisonniers ont augmenté de 251,8 millions de dollars, ou 78,0 %, pour se chiffrer à 574,5 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 322,7 millions de dollars pour la période correspondante terminée le 31 juillet 2020. L'augmentation découlait principalement d'une hausse du volume de ventes de motomarines en raison de l'incidence de la COVID-19 à l'exercice précédent, d'une baisse des programmes de vente attribuable au contexte de vente au détail solide, ainsi que de la composition favorable des ventes de motomarines. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par la fluctuation défavorable de 29 millions de dollars des taux de change. PAV liés aux véhicules récréatifs et moteurs pour OEM 7 (13 % des revenus du deuxième trimestre de 2022) : Les revenus tirés des PAV liés aux véhicules récréatifs et moteurs pour OEM ont augmenté de 39,6 millions de dollars, ou 18,9 %, pour se chiffrer à 248,7 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 209,1 millions de dollars pour la période correspondante terminée le 31 juillet 2020. L'augmentation tient principalement à la hausse du volume de PAV et à la baisse des programmes de vente attribuable au contexte de vente au détail solide, ainsi qu'à l'utilisation accrue des véhicules par les consommateurs et à l'incidence de la COVID-19 au cours de l'exercice précédent. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par la fluctuation défavorable de 15 millions de dollars des taux de change.





: Les revenus tirés des PAV liés aux véhicules récréatifs et moteurs pour OEM ont augmenté de 39,6 millions de dollars, ou 18,9 %, pour se chiffrer à 248,7 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 209,1 millions de dollars pour la période correspondante terminée le 31 juillet 2020. L'augmentation tient principalement à la hausse du volume de PAV et à la baisse des programmes de vente attribuable au contexte de vente au détail solide, ainsi qu'à l'utilisation accrue des véhicules par les consommateurs et à l'incidence de la COVID-19 au cours de l'exercice précédent. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par la fluctuation défavorable de 15 millions de dollars des taux de change. Groupe marin7 (7 % des revenus du deuxième trimestre de l'exercice 2022) : Les revenus tirés du secteur Groupe marin ont augmenté de 47,8 millions de dollars, ou 59,0 %, pour se chiffrer à 128,8 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 81,0 millions de dollars pour la période correspondante terminée le 31 juillet 2020. L'augmentation est principalement attribuable à la composition solide des ventes de bateaux et à la baisse des programmes de vente, facteurs contrebalancés en partie par la réduction progressive de la production de moteurs hors-bord Evinrude qui s'est traduite par une baisse du volume de ventes de moteurs hors-bord, ainsi que par la fluctuation défavorable de 6 millions de dollars des taux de change.

5. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué de presse. 6. Les transactions intersectorielles sont comprises dans cette analyse. 7. Les transactions intersectorielles sont comprises dans cette analyse.

Ventes au détail en Amérique du Nord

Les ventes au détail de véhicules récréatifs motorisés de la Société en Amérique du Nord ont diminué de 19 % pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021 par rapport au trimestre terminé le 31 juillet 2020. La diminution au sein des secteurs Groupe sports motorisés et Groupe marin est principalement attribuable à la disponibilité limitée des produits.

Produits toutes saisons : les ventes au détail ont diminué d'un niveau de pourcentage se situant dans le milieu de la tranche de 20 pour cent à 30 pour cent par rapport au trimestre terminé le 31 juillet 2020.





: les ventes au détail ont diminué d'un niveau de pourcentage se situant dans le milieu de la tranche de 20 pour cent à 30 pour cent par rapport au trimestre terminé le 31 juillet 2020. Produits saisonniers : les ventes au détail ont diminué d'un niveau de pourcentage se situant dans le haut de la tranche de 1 pour cent à 10 pour cent par rapport au trimestre terminé le 31 juillet 2020.





: les ventes au détail ont diminué d'un niveau de pourcentage se situant dans le haut de la tranche de 1 pour cent à 10 pour cent par rapport au trimestre terminé le 31 juillet 2020. Groupe marin : les ventes au détail de bateaux ont diminué de 16 % par rapport au trimestre terminé le 31 juillet 2020.

Marge brute

La marge brute a augmenté de 321,7 millions de dollars, ou 129,5 %, pour se chiffrer à 570,1 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 248,4 millions de dollars pour la période correspondante terminée le 31 juillet 2020. Cette augmentation de la marge brute comprend une fluctuation défavorable de 43 millions de dollars des taux de change. Le pourcentage de la marge brute a augmenté de 980 points de base pour atteindre 29,9 %, comparativement à 20,1 % pour le trimestre terminé le 31 juillet 2020. L'augmentation est attribuable à une hausse du volume de ventes de produits toutes saisons et de produits saisonniers, à la composition favorable des ventes, ainsi qu'à la baisse des programmes de vente en raison du contexte de vente au détail solide et de la disponibilité limitée des produits. L'augmentation a été contrebalancée en partie par la hausse des coûts liés à la logistique, aux marchandises et à la main-d'œuvre attribuable aux pratiques non efficientes liées aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que par une fluctuation défavorable des taux de change.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation ont augmenté de 42,8 millions de dollars, ou 22,7 %, pour atteindre 231,7 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 188,9 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2020. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la diminution des charges au cours de l'exercice 2021 en raison des initiatives de réduction des coûts visant à limiter l'incidence de la COVID-19.

BAIIA normalisé8

Le BAIIA normalisé8 a augmenté de 200,7 millions de dollars, ou 93,7 %, pour atteindre 415,0 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 214,3 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2020. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse de la marge brute, contrebalancée en partie par la hausse des charges d'exploitation.

Bénéfice net

Le bénéfice net a augmenté de 86,8 millions de dollars pour atteindre 212,9 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 126,1 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 juillet 2020. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse du bénéfice d'exploitation, contrebalancée en partie par l'incidence défavorable de la fluctuation des taux de change sur la dette à long terme libellée en dollars américains et par la hausse de la charge d'impôt.

SEMESTRE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2021

Revenus

Les revenus ont augmenté de 1 249,3 millions de dollars, ou 50,7 %, pour se chiffrer à 3 712,4 millions de dollars pour le semestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 2 463,1 millions de dollars pour la période correspondante terminée le 31 juillet 2020. L'augmentation des revenus tient principalement à la hausse des ventes en gros de VCC, de motomarines, de V3R et de PAV en raison de l'incidence de la COVID-19 à l'exercice précédent, ainsi qu'à la baisse des programmes de vente en raison du contexte de vente au détail solide et à la composition favorable des ventes de VCC. L'augmentation a été contrebalancée en partie par la réduction progressive de la production de moteurs hors-bord Evinrude qui s'est traduite par une baisse du volume de ventes de moteurs hors-bord, ainsi que par la fluctuation défavorable de 192 millions de dollars des taux de change.

BAIIA normalisé8

Le BAIIA normalisé8 a augmenté de 456,7 millions de dollars, ou 135,4 %, pour atteindre 794,0 millions de dollars pour le semestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 337,3 millions de dollars pour le semestre terminé le 31 juillet 2020. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse de la marge brute, contrebalancée en partie par la hausse des charges d'exploitation, compte non tenu de la charge de perte de valeur liée au secteur Groupe marin comptabilisée à l'exercice 2021.

Bénéfice net (perte nette)

Le bénéfice net a augmenté de 557,3 millions de dollars pour atteindre 457,3 millions de dollars pour le semestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à une perte nette de 100,0 millions de dollars pour le semestre terminé le 31 juillet 2020. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse du bénéfice d'exploitation et à la fluctuation favorable des taux de change sur la dette à long terme libellée en dollars américains, facteurs contrebalancés en partie par la hausse de la charge d'impôt et par la hausse des frais financiers nets.

8. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué de presse.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation de la Société ont totalisé 326,9 millions de dollars pour le semestre terminé le 31 juillet 2021, comparativement à 326,6 millions de dollars pour le semestre terminé le 31 juillet 2020.

La Société a principalement affecté ses liquidités à des dépenses d'investissement de 228,0 millions de dollars afin de soutenir sa croissance future, au remboursement partiel de son emprunt à terme B d'un montant net d'environ 300 millions de dollars américains, et au versement d'un montant total de 650 millions de dollars aux actionnaires au moyen de rachats d'actions et du paiement de dividendes trimestriels.

Le 4 mai 2021, la Société a modifié ses facilités de crédit renouvelables de 700,0 millions de dollars afin d'augmenter le montant total pouvant être prélevé sur celles-ci pour le faire passer à 800,0 millions de dollars, et afin de reporter leur échéance de mai 2024 à mai 2026. La grille de prix et les autres modalités demeurent inchangées.

Importante offre publique de rachat

Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2021, la Société a conclu son importante offre publique de rachat avec le rachat de 3 381 641 actions à droit de vote subalterne, pour une contrepartie totale de 350,0 millions de dollars. Avant la conclusion de l'importante offre publique de rachat, 936 692 actions à droit de vote multiple ont été converties en un nombre équivalent d'actions à droit de vote subalterne. Ces actions converties ont été rachetées dans le cadre de l'importante offre publique de rachat.

Dividende

Le 1er septembre 2021, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,13 $ par action à l'intention des porteurs d'actions à droit de vote multiple et d'actions à droit de vote subalterne. Le dividende sera payé le 14 octobre 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2021.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBDIFFUSION

Aujourd'hui, à 9 h (HAE), BRP Inc. tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion, en anglais seulement, sur les résultats financiers de son deuxième trimestre de l'exercice 2022. La conférence sera animée par José Boisjoli, président et chef de la direction, et par Sébastien Martel, chef de la direction financière. Pour écouter la conférence téléphonique (événement no 8049566), composez le 1 833 449-0987 (sans frais en Amérique du Nord). Cliquez ici pour obtenir les numéros internationaux.

La webdiffusion sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2022 de la Société est disponible dans la section Rapports trimestriels du site Web de BRP.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou et Quintrex, les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,0 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 130 pays, notre main-d'œuvre mondiale compte plus de 14 500 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage, Evinrude et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés relatifs à notre exercice 2022, incluant les prévisions financières et les perspectives de la Société et ses hypothèses connexes (notamment au sujet des revenus, du BAIIA normalisé, du taux d'imposition effectif, du bénéfice normalisé par action, du bénéfice net, de la dotation à l'amortissement, des frais financiers ajustés, du nombre moyen pondéré d'actions dilué et des dépenses d'investissement), la capacité de la Société à convertir les nouveaux consommateurs en clients à vie, les énoncés relatifs à la capacité de production additionnelle prévue et au plan d'investissements stratégiques dans de nouveaux produits, les énoncés se rapportant à la déclaration et au paiement de dividendes, les énoncés qui portent sur les plans actuels et futurs de la Société, et les autres énoncés portant sur les perspectives, les attentes, les anticipations, les estimations et intentions, les résultats, le degré d'activité, la performance, les objectifs, les cibles, les buts ou les réalisations, les priorités et stratégies, la situation financière, la position sur le marché, les capacités, la position en regard de la concurrence et les opinions actuels et futurs de la Société, ainsi que sur les perspectives et les tendances actuelles et futures des secteurs dans lesquels la Société exerce ses activités, la croissance prévue de la demande pour les produits et les services sur les marchés dans lesquels la Société offre ses produits, les activités de recherche et développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance projetées de produits à venir et les dates prévues de leur mise en marché, et les besoins financiers prévus et la disponibilité des sources de financement et des liquidités, ou sur d'autres événements ou faits nouveaux à venir, ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'aider les lecteurs à comprendre certains éléments clés des objectifs, buts, cibles, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que de mieux comprendre les activités de la Société et l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont prévenus que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins; les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières, lesquelles sont plus amplement décrites ci-dessous.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou la performance réels de la Société ou les événements ou faits nouveaux à venir diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants, qui sont analysés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société : l'incidence de conditions économiques défavorables, comme celles attribuables à la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus (appelé COVID-19) (notamment l'incidence sur les dépenses à la consommation, sur les activités de la Société, sur ses chaînes d'approvisionnement et de distribution, sur la disponibilité du crédit et sur la main-d'œuvre de la Société); tout fléchissement de l'acceptation sociale des produits de la Société; les fluctuations des taux de change; les niveaux d'endettement élevés; toute indisponibilité de capitaux supplémentaires; les conditions météorologiques défavorables; toute défaillance de systèmes de technologie de l'information ou toute atteinte à la sécurité; les ventes et les activités internationales de la Société; la survenance de toute difficulté d'approvisionnement; la résiliation ou l'interruption des ententes d'approvisionnement ou encore l'augmentation du coût des matériaux; les fluctuations saisonnières des ventes; toute incapacité à se conformer aux lois qui portent sur la sécurité des produits, la santé, l'environnement et la pollution par le bruit; l'importance des frais fixes pour la Société; toute incapacité de concessionnaires et de distributeurs d'obtenir un accès convenable à du capital; la concurrence que subissent les gammes de produits de la Société; toute incapacité de la Société à mettre fructueusement en œuvre sa stratégie de croissance; toute incapacité à maintenir un système efficace de contrôle interne à l'égard de l'information financière et à produire en temps opportun des états financiers exacts; toute perte de hauts dirigeants ou d'employés de la Société qui possèdent une connaissance spécialisée du marché et des compétences techniques; toute incapacité à maintenir et à améliorer la réputation et les marques de commerce de la Société; toute réclamation importante liée aux produits; toute réclamation liée à la garantie des produits ou tout rappel de produits qui donne lieu à des réparations ou à des remplacements importants de produits; la dépendance de la Société envers un réseau de concessionnaires et de distributeurs indépendants; toute incapacité de la Société à assurer une bonne gestion des niveaux des stocks; toute violation de droits de propriété intellectuelle et tout litige connexe; toute incapacité de la Société à mettre fructueusement en œuvre sa stratégie de fabrication ou de répondre à la demande de la clientèle en raison de contraintes liées à la capacité de fabrication; la hausse des frais de transport et d'expédition ou des perturbations touchant l'infrastructure de transport et d'expédition; toute non-conformité aux clauses restrictives contenues dans des accords de financement ou d'autres contrats importants; toute modification des lois fiscales ou l'existence d'obligations fiscales imprévues; toute dépréciation de la valeur comptable du goodwill et des marques de commerce; toute détérioration des relations entretenues avec les employés; le passif des régimes de retraite; les catastrophes naturelles; la non-souscription à une assurance convenable; la volatilité du cours des actions à droit de vote subalterne; l'exercice d'activités de la Société par l'intermédiaire de filiales; l'influence importante de Beaudier Inc. et 4338618 Canada Inc. (collectivement, le « groupe Beaudier »), ainsi que de Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l. (« Bain Capital »); les ventes futures d'actions à droit de vote subalterne par le groupe Beaudier, Bain Capital ou des administrateurs, des dirigeants ou des membres de la haute direction de la Société. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la Société; toutefois, ils doivent être étudiés attentivement. À moins d'indication contraire, les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont faits en date des présentes, et la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser afin de refléter des événements futurs ou des changements de circonstances ou d'opinions, sauf si elle y est tenue en vertu de la réglementation en valeurs mobilières applicable. Si la Société décidait de mettre à jour un énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse, il ne faudrait pas en conclure que la Société fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

PRINCIPALES HYPOTHÈSES

La Société a formulé un certain nombre d'hypothèses liées à l'économie, au marché et à son exploitation dans la préparation et la formulation de certains énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse et dans la préparation de ses prévisions financières pour l'exercice 2022, y compris : une croissance raisonnable du secteur, allant d'une légère baisse de quelques points de pourcentage à un niveau se situant dans le haut de la tranche de 1 à 10 pour cent; le maintien ou l'augmentation modérée de la part de marché; aucune détérioration additionnelle et une stabilisation relativement rapide de la conjoncture économique nord-américaine et mondiale, y compris en ce qui concerne la crise de la COVID-19 qui sévit actuellement; toute augmentation des taux d'intérêt sera modeste; les monnaies demeureront près des niveaux actuels; le taux d'inflation demeurera conforme aux attentes des banques centrales dans les pays où la Société exerce ses activités; les marges de la Société, compte non tenu de l'incidence de la réduction progressive de la production de moteurs hors-bord Evinrude E-TEC, de la COVID-19 et de contraintes dans la chaîne d'approvisionnement, demeureront près de leur niveau actuel; la Société prévoit des contraintes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, mais s'attend à être en mesure de soutenir le développement de produits et les taux de production prévus selon des modalités commercialement acceptables; il n'y aura aucun changement important aux lois fiscales, aux accords de libre-échange ou aux traités applicables à la Société; aucune barrière commerciale ne sera imposée entre les territoires où la Société exerce ses activités; et l'absence de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, en particulier en période de pointe. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, y compris toute l'incertitude actuelle résultant de la crise sanitaire de la COVID­19 qui sévit et de ses répercussions plus larges sur l'économie mondiale, ces hypothèses, qui étaient considérées comme raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré d'incertitude élevé.

MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

Le présent communiqué de presse renvoie à certaines mesures non conformes aux normes IFRS. Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS, n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et sont donc difficilement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS, de manière à favoriser une compréhension approfondie des résultats d'exploitation de la Société du point de vue de la direction. Ainsi, ces mesures ne devraient pas être considérées de manière isolée ni en remplacement de l'analyse de l'information financière de la Société présentée en vertu des normes IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux normes IFRS, y compris le BAIIA normalisé, le bénéfice net normalisé, la charge d'impôt normalisée, le taux d'imposition effectif normalisé, le bénéfice de base normalisé par action et le bénéfice dilué normalisé par action.

Le BAIIA normalisé est présenté afin d'aider les investisseurs à évaluer la performance financière des activités d'exploitation de la Société sur une base continue en excluant certains éléments hors trésorerie, comme la charge d'amortissement, la charge de perte de valeur, le gain ou la perte de change sur la dette à long terme libellée en dollars américains de la Société et le gain ou la perte de change sur certaines des obligations locatives de la Société. D'autres éléments, comme les coûts de restructuration, les coûts liés à la réduction progressive de la production, le gain ou la perte découlant d'un litige et les frais connexes à l'acquisition, pourraient également être exclus du bénéfice net lors du calcul du BAIIA normalisé étant donné qu'ils sont considérés comme n'étant pas représentatifs de la performance opérationnelle de la Société. Le bénéfice net normalisé, la charge d'impôt normalisée, le taux d'imposition effectif normalisé, le bénéfice de base normalisé par action et le bénéfice dilué normalisé par action tiennent compte, en plus de la performance financière des activités d'exploitation, de l'incidence des activités d'investissement, des activités de financement et de l'impôt sur le résultat sur les résultats financiers de la Société.

La Société est d'avis que les mesures non conformes aux normes IFRS constituent des mesures additionnelles importantes de la performance financière, car elles éliminent les éléments qui ont moins d'incidence sur la performance financière de la Société, faisant ainsi ressortir les tendances de ses principales activités qui pourraient ne pas être apparentes lorsque l'on se fie uniquement aux mesures financières conformes aux normes IFRS. La Société est également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs, dont une grande partie utilise des mesures semblables dans la présentation de ses résultats. La direction utilise aussi des mesures non conformes aux normes IFRS afin de faciliter les comparaisons de la performance financière d'une période à l'autre, de préparer les budgets d'exploitation annuels, d'évaluer la capacité de la Société à satisfaire ses besoins futurs en matière de service de la dette, de dépenses d'investissement et de fonds de roulement, et également à titre de composante dans le calcul de la rémunération incitative à court terme des employés de la Société. Comme d'autres sociétés peuvent calculer différemment ces mesures non conformes aux normes IFRS, ces paramètres ne sont pas comparables à des mesures désignées de façon semblable présentées par d'autres sociétés.

Le BAIIA normalisé s'entend du bénéfice net avant les frais financiers, les produits financiers, la charge (l'économie) d'impôt, la charge d'amortissement et les éléments normalisés. Le bénéfice net normalisé s'entend du bénéfice net avant les éléments normalisés ajustés pour tenir compte de l'incidence fiscale sur ces éléments. La charge d'impôt normalisée s'entend de la charge d'impôt ajustée pour tenir compte de l'incidence fiscale sur les éléments normalisés et pour normaliser certains éléments d'impôts spécifiques. Le taux d'imposition effectif normalisé est fondé sur le bénéfice net normalisé avant la charge d'impôt normalisée. Le bénéfice normalisé par action - de base et le bénéfice normalisé par action - dilué sont respectivement calculés en divisant le bénéfice net normalisé par le nombre moyen pondéré d'actions - de base et le nombre moyen pondéré d'actions - dilué. La Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Principales données financières consolidées » du présent communiqué de presse pour connaître les rapprochements entre le BAIIA normalisé et le bénéfice net normalisé présentés par la Société et les mesures conformes aux normes IFRS les plus directement comparables.

Tableaux de rapprochement

Le tableau suivant présente le rapprochement entre le bénéfice net et le bénéfice net normalisé1 et le rapprochement entre le bénéfice net et le BAIIA normalisé1.



Trimestres terminés les

Semestres terminés les

(en millions de dollars canadiens) 31 juillet

2021

31 juillet

2020

31 juillet

2021

31 juillet

2020



















Bénéfice net (perte nette) 212,9 $ 126,1 $ 457,3 $ (100,0) $ Éléments normalisés















(Gain) perte de change sur la dette à long terme 27,3

(97,8)

(51,3)

(9,0)

et les obligations locatives Coûts de transaction et autres charges connexes2 5,6

0,4

5,8

0,9

Coûts de restructuration et coûts connexes3 --

1,8

(0,1)

7,5

Charge de perte de valeur4 --

5,7

--

177,1

Coûts de transaction sur la dette à long terme5 --

--

44,3

12,7

Réduction progressive de la production de moteurs 1,6

80,6

2,4

80,6

hors-bord Evinrude6 Incidence de la pandémie de COVID-197 --

5,4

--

9,6

(Gain) perte dans le cadre de l'offre publique de rachat --

--

21,3

(12,2)

dans le cours normal des activités Amortissement des immobilisations incorporelles liées 1,0

1,0

2,1

2,1

aux regroupements d'entreprises Autres éléments 2,9

--

2,9

--

Ajustement au titre de l'impôt (1,8)

(22,3)

(13,1)

(45,7)

Bénéfice net normalisé1 249,5

100,9

471,6

123,6

Charge d'impôt normalisée1 87,1

22,4

164,1

37,4

Frais financiers ajustés1, 8 15,8

28,8

32,9

53,1

Produits financiers ajustés1, 8 (1,6)

(1,1)

(2,8)

(2,9)

Dotation à l'amortissement ajustée1, 9 64,2

63,3

128,2

126,1

BAIIA normalisé1 415,0 $ 214,3 $ 794,0 $ 337,3 $

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS ». 2. Coûts liés aux regroupements d'entreprises. 3. La Société procède, de temps à autre, à des activités de restructuration et de réorganisation afin d'améliorer sa flexibilité et son efficacité. Les coûts liés à ces activités sont principalement composés de coûts au titre des indemnités de départ et de salaires au titre du maintien en poste du personnel. 4. Au cours du semestre terminé le 31 juillet 2020, la Société a comptabilisé une charge de perte de valeur de 177,1 millions de dollars qui se rapporte au secteur Groupe marin. 5. Au cours de l'exercice 2022, la Société a engagé une prime de remboursement anticipé de 15,1 millions de dollars et a décomptabilisé des coûts de transaction non amortis de 29,2 millions de dollars liés au remboursement intégral de son emprunt à terme B-2 en cours de 597,0 millions de dollars américains. 6. Au cours de l'exercice 2022, la Société a engagé des coûts liés à la réduction progressive de la production de moteurs hors-bord qui comprennent notamment des coûts d'inactivité ainsi que d'autres coûts de sortie. 7. Coûts marginaux liés à la pandémie de COVID-19 qui comprennent notamment le coût de la main-d'œuvre lié aux mises à pied temporaires. 8. Ajustés en fonction des coûts de transaction sur la dette à long terme et des gains et des pertes comptabilisés en résultat net relativement à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. 9. Ajustée en fonction de l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises au moyen de regroupements d'entreprises.

SOURCE BRP Inc.

Renseignements: Demande média : Magali Valence, Relations avec les médias, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Philippe Deschênes, Relations investisseurs, Tél. : 450 532-6462, [email protected]

Liens connexes

https://www.brp.com/