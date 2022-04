« Nous sommes très fiers de notre programme RSE25 qui repousse les limites de notre engagement à créer un avenir meilleur pour nos employés, nos concessionnaires, nos clients et toutes nos parties prenantes, a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction. En plus de s'arrimer à notre stratégie et aux pratiques exemplaires de l'industrie, il présente des objectifs élevés qui reflètent les préoccupations environnementales et sociales grandissantes de nos communautés. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur la participation enthousiaste de l'ensemble de nos employés à travers le monde pour mener nos efforts sur la voie du succès. Notre conseil d'administration et notre équipe de direction sont pleinement engagés à veiller à ce que nous réalisions des progrès tangibles et à suivre nos résultats sur une base régulière. »

Le programme RSE25 de BRP favorise la création de valeur autour de trois grands piliers : Environnement, Social et Gouvernance. La responsabilité de chacun d'entre eux a été assignée à de hauts dirigeants qui mettent à profit leur expertise pour assurer l'atteinte des objectifs du programme. Ces derniers se concentrent spécifiquement sur les employés, les communautés, les activités ainsi que les produits de BRP et se déclinent comme suit :

Réduire l'empreinte carbone générée par les produits et les activités



En 2021, BRP a franchi une étape importante pour réduire l'empreinte carbone de ses produits avec l'annonce d'un investissement de 300 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour électrifier chacune de ses gammes de produits existantes d'ici la fin 2026. Forte de cet investissement, BRP vise à ce que 50 % de ses unités vendues soient électriques d'ici 2035. De plus, elle se fixe pour cible de lancer de nouveaux produits électriques et de nouveaux modèles qui émettent moins de CO 2 que leur prédécesseur. À cet égard, BRP a récemment confirmé ses premiers modèles EV avec le lancement prochain d'une gamme de motos Can-Am entièrement électrique.



Sur le plan de ses activités, BRP vise à rendre ses installations carboneutres et atteindre le zéro-déchet à l'enfouissement d'ici 2030. De surcroît, elle se donne pour cible de réduire de 25 % les émissions de CO 2 issues de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2035.

Assurer un impact positif et durable au sein des communautés et dans le quotidien des employés



BRP réitère son engagement d'investir 1 % de ses bénéfices avant impôt en soutien aux communautés d'ici 2025.



De plus, l'entreprise accroît ses efforts pour sensibiliser tous les conducteurs de la communauté des sports motorisés à conduire de manière responsable grâce au nouveau programme Conduite responsable de BRP. Il vise à encourager les conducteurs à se soucier davantage de la sécurité, des bonnes pratiques de conduite et de l'environnement.



Afin de favoriser le développement d'une culture encore plus inclusive où chacun se sent à sa place, BRP a entrepris un parcours en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DÉI). L'entreprise a mis en place un Conseil DÉI diversifié, composé d'employés issus de différents milieux et lieux de travail, et dirigé par deux hautes dirigeantes qui mettront en œuvre un plan d'action solide. Des groupes de ressources DÉI spécifiques pour les employés sont également en cours de formation pour atteindre les objectifs.

Continuer à prendre des décisions stratégiques éclairées, à respecter des normes élevées en matière d'éthique et à mener les activités de manière durable



Sous son pilier Gouvernance, BRP annonce également le lancement prochain d'une version optimisée de son Code d'éthique. L'intention est de mobiliser et responsabiliser davantage ses employés et autres parties prenantes à maintenir et à adopter des normes et des comportements exemplaires en matière d'éthique dans toutes les activités de BRP.

Sandy Vassiadis, vice-présidente, Communications mondiales et Responsabilité sociale d'entreprise, a ajouté : « En tant que chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux, nous avons à cœur de réinventer la façon dont nous transportons les gens dans une perspective durable et de prendre soin de nos communautés. Le programme que nous lançons aujourd'hui représente notre engagement à montrer l'exemple et à inspirer notre industrie à jouer un rôle actif et mobilisant dans la création d'un avenir meilleur pour tous. Nous comptons rallier l'ensemble de notre réseau autour de nos initiatives en matière de RSE et promouvoir des pratiques éco-responsables. »

Pour tous les détails au sujet du programme RSE25 de BRP et de ses initiatives, veuillez visiter la section Responsabilité sociale d'entreprise de son site web.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse, y compris les énoncés concernant le programme RSE25 de la société et son intention de fixer des objectifs, des cibles et de développer des initiatives en matière d'environnement, de société et de gouvernance, son intention d'électrifier les gammes de produits existantes, son intention de lancer de nouvelles gammes de produits électriques et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de termes tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « planifie », « a l'intention de », « tendances », « indications », « anticipe », « croit », « estime », « perspectives », « prédit », « projets », « probable » ou « potentiel » au futur ou au conditionnel, ou à la forme affirmative ou négative ou d'autres variations de ces mots ou d'autres mots ou expressions comparables. Les énoncés prospectifs, de par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas se réaliser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que jugées raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futur et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels de BRP ou de l'industrie des sports motorisés ou de la marine diffèrent considérablement des perspectives ou des résultats ou du rendement futurs sous-entendus par ces énoncés. D'autres détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs sont divulgués dans la notice annuelle de BRP datée du 25 mars 2022.

