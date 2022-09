Un réseau mondial d'opérateurs permettant aux amateurs d'aventure de découvrir le pays à travers des chemins inexplorés et des expériences de sports motorisés transformatrices.

VALCOURT, QC, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) est fière d'annoncer que Expériences BRP (Uncharted Society), un réseau mondial d'opérateurs certifiés par BRP, lance officiellement ses activités au Canada. S'appuyant sur sa forte présence et son succès aux États-Unis, Expériences BRP trace maintenant le chemin au Canada pour explorer des endroits inexplorés et pousser tous les amateurs d'aventure au-delà de leur zone de confort. Avec un réseau de plus de 140 expériences et 100 opérateurs certifiés à travers le monde, Expériences BRP offre des aventures pour tous les niveaux de compétences et d'habileté sur des véhicules Can-Am, des motoneiges Ski-Doo et des motomarines et pontons Sea-Doo à la fine pointe de la technologie.

Expériences BRP offre des aventures de sports motorisés toute l’année à travers le Canada (Groupe CNW/BRP Inc.)

« Expériences BRP fait découvrir l'excitation de l'aventure sur terre, sur l'eau, sur la neige ou sur la route, toute l'année, dans un environnement sécuritaire et sans tracas grâce à nos opérateurs de confiance », explique Simon Cazelais, directeur, Stratégie marketing et innovation. « Depuis plus de 4 ans, nous travaillons avec certains des meilleurs opérateurs pour réimaginer l'aventure en sports motorisés et ce qu'ils peuvent offrir aux consommateurs. Cette année, nous sommes fiers de présenter ce concept chez nous, au Canada. À terme, nous espérons déployer Expériences BRP dans le monde entier en ajoutant d'autres destinations à couper le souffle! »

Expériences BRP propose des aventures de sports motorisés guidées et des locations pour explorer certains des plus beaux endroits imaginables au Canada : des eaux cristallines aux sommets des montagnes et aux forêts denses. Les aventuriers conduiront des produits BRP haut de gamme et partiront pour une aventure qu'ils n'oublieront jamais, à leur rythme ou avec un opérateur local qui leur fournira des renseignements détaillés sur la région visitée. D'une aventure de plusieurs jours à une location de quelques heures, les utilisateurs sont maîtres de leur aventure. Il n'y a rien de mieux!

Profiter de la belle saison d'automne

Expériences BRP propose l'aventure Can-Am ultime, qu'il s'agisse d'explorer de belles vallées ou de rechercher des paysages d'une beauté à couper le souffle pendant la saison automnale canadienne haute en couleurs. Admirez les chutes d'eau alpine avec Toby Creek Adventures à Panorama, en Colombie-Britannique, ou découvrez la beauté de la campagne de Charlevoix pendant la saison des feuilles au Québec. Les expériences Can-Am permettent à tous de renouer avec l'enfant qui se cache en eux et de ressentir l'exaltation de la nature.

Explorer l'hiver canadien unique

Expériences BRP permet à chacun de découvrir pourquoi l'hiver est la saison la plus attendue par tous les amateurs de Ski-Doo! Les aventures mettent en valeur la beauté des terres enneigées du Canada, que vous alliez parcourir le magnifique arrière-pays de la Colombie-Britannique avec Broken Boundaries ou les sentiers sans fin du Québec avec Nord Expé .

Préparer l'été prochain en s'amusant sur l'eau

Qu'il s'agisse de redécouvrir Vancouver avec Vancouver Water Adventures ou d'explorer Montréal sous un nouvel angle avec Aventures WetSet Mtl , de glisser sur de magnifiques eaux turquoises ou de s'aventurer dans de grosses vagues, Expériences BRP propose des aventures amusantes et mémorables sur l'eau.

Les familles, les amis ou tout amateur d'aventure peuvent déjà réserver leur aventure pour l'automne, l'hiver ou même l'été prochain sur le site de Expériences BRP .

