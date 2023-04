SOPHIA ANTIPOLIS, France, le 11 avril 2023 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) inaugure aujourd'hui son premier Centre de design et d'innovation européen. Situé à Sophia Antipolis dans le sud de la France, ce nouveau Centre réaffirme le rôle central qu'accorde BRP au design et à l'innovation comme moteur de croissance. Cette installation à Sophia Antipolis démontre la volonté de BRP de s'imprégner davantage des tendances européennes et de continuer à offrir des produits répondant aux besoins actuels et futurs de ses clients et des communautés dans lesquelles elle œuvre.

BRP inaugure son Centre de design et d'innovation situé au rez-de-chaussée du Centrium de Sophia Antipolis. Crédit photo : Flex-O (Groupe CNW/BRP Inc.) Représentation du studio du Centre de design et d'innovation de BRP au Centrium de Sophia Antipolis. (Groupe CNW/BRP Inc.)

Le Centre, dont le travail sera notamment dédié à la réalisation d'études de concepts avancés sur la mobilité urbaine durable, jouera un rôle de premier plan dans la stratégie d'électrification globale de BRP. Faisant écho à son programme de responsabilité sociale d'entreprise RSE25, l'entreprise s'est notamment engagée dans une transition technologique. Elle vise à offrir des modèles électriques dans chacune de ses gammes de produits existantes et à ce que 50 % des unités vendues d'ici 2035 soient électriques.

« Le design et l'innovation sont au cœur de notre stratégie et de nos valeurs. Nous ne cesserons jamais de repousser les limites afin d'offrir aux consommateurs des produits qui facilitent leurs déplacements quotidiens et qui leur permettent d'explorer des terrains de jeu inédits », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Nous sommes fiers d'inaugurer le Centre de design et d'innovation de Sophia Antipolis, notre premier en Europe, qui viendra renforcer notre compréhension de la dynamique des marchés. Cette présence locale, jumelée à l'ingéniosité de nos équipes et à la culture d'innovation de BRP, nous permettra de mieux servir nos consommateurs, nos concessionnaires et nos partenaires en territoire européen », a-t-il ajouté.

Niché entre mer et montagne en plein cœur d'une région reconnue comme un pôle de recherche en technologie verte, le Centre permettra à BRP de continuer d'attirer les meilleurs talents de design au monde au sein de ses équipes créatives.

« L'équipe Design et Innovation de BRP regroupe plus de 130 experts de 19 nationalités différentes. Nous sommes en mesure de transformer les paradigmes de l'industrie grâce à la créativité générée par le partage d'idées et les perspectives plurielles au sein de notre équipe. La venue de nouveaux collègues qui seront ancrés dans l'écosystème européen ne fera que stimuler nos échanges pour que nous mettions tout le pouvoir du design au service de nos consommateurs et des communautés des deux côtés de l'Atlantique », a mentionné Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP.

Pour concrétiser ce projet, BRP a bénéficié d'un accompagnement étroit de partenaires institutionnels locaux, dont notamment les équipes de la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis ainsi que Team Côte d'Azur. L'entreprise a aussi rencontré au cours de ses explorations plusieurs acteurs clés du paysage socio-économique qui l'ont aidée à mieux comprendre la dynamique d'innovation de la région.

Nicolas Deluy, fort d'une expertise bicontinentale, dirige depuis décembre 2022 l'équipe du Centre qui est composée d'une quinzaine d'experts, dont des designers industriels, des spécialistes en couleur, matériaux et fini, ainsi qu'un modeleur d'argile, provenant de divers pays européens. En plus de son travail sur les concepts en lien avec la mobilité durable, l'équipe fournira des services de design aux partenaires internes de BRP en Europe et en Scandinavie.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse, y compris les énoncés concernant les bénéfices et impacts anticipés liés à ce Centre de design, incluant en ce qui attrait aux talents et à l'expérience client, ainsi que son rôle dans la stratégie d'électrification globale de BRP, les énoncés relatifs à l'engagement de la Société en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE25), incluant son intention d'électrifier les gammes de produits existantes et sa cible de vente de produits électriques, et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de termes tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « planifie », « a l'intention de », « tendances », « indications », « anticipe », « croit », « estime », « perspectives », « prédit », « projets », « probable » ou « potentiel » au futur ou au conditionnel, ou à la forme affirmative ou négative ou d'autres variations de ces mots ou d'autres mots ou expressions comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. La Société met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que la conjoncture économique et politique mondiale, jumelée à un ou plusieurs des risques et incertitudes mentionnés dans la notice annuelle de la Société datée du 22 mars 2023, pourrait rendre inexactes ces hypothèses, bien qu'elles étaient considérées raisonnables au moment où elles ont été formulées. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et comportent des risques, des incertitudes et d'autres éléments, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou la performance réels de la Société ou du secteur diffèrent considérablement des perspectives ou des résultats ou de la performance futurs sous-entendus par ces énoncés.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

