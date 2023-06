VALCOURT, QC, le 6 juin 2023 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) prend à nouveau position contre l'intimidation avec son partenaire communautaire Ditch The Label en lançant Quítate las Etiquetas, une nouvelle plateforme web visant à soutenir les jeunes de 12 à 25 ans au Mexique qui sont touchés par l'intimidation et le harcèlement. La nouvelle plateforme Quítate las Etiquetas permettra à ces jeunes de rejoindre une communauté en ligne d'individus partageant les mêmes valeurs, où ils pourront trouver des boîtes à outils personnalisées sur les questions qui les touchent le plus.

BRP ET L'ORGANISATION CARITATIVE POUR LA JEUNESSE DITCH THE LABEL LANCENT UNE PLATEFORME DE SOUTIEN POUR DÉFIER L'INTIMIDATION AU MEXIQUE (Groupe CNW/BRP Inc.)

« Lorsque nous avons choisi de défier l'intimidation, nous savions que nous voulions faire la différence, avant toute chose, dans les communautés où nous travaillons, vivons et nous amusons, » mentionne Anne-Marie LaBerge, cheffe de la direction du marketing chez BRP. « Nous sommes fiers de permettre à Ditch the Label d'étendre sa présence et de poursuivre sa mission au Mexique, où nous avons 14 000 employés. Avec le lancement de cette nouvelle plateforme pour les jeunes au Mexique, nous utilisons la puissance de notre réseau mondial pour soutenir notre programme Défions l'intimidation et amplifier notre impact positif sur notre communauté. »

« L'objectif est de faire de Quítate las Etiquetas un espace sûr pour les jeunes Mexicains afin qu'ils reçoivent efficacement et en toute sécurité des conseils et du soutien sur la manière de faire face à des problèmes tels que l'harcèlement et l'intimidation, » a déclaré Liam Hackett, fondateur de Ditch the Label. « Depuis notre lancement au Royaume-Uni en 2012, nous sommes devenus des experts en matière de soutien à la santé mentale des jeunes. Nous voulons maintenant utiliser cette connaissance pour aider de nouveaux publics à travers le monde. Le Mexique est une prochaine étape naturelle pour nous et nous n'aurions pas pu le faire sans l'appui de BRP et de ses équipes, qui s'engagent de tout cœur à défier l'intimidation. »

Grâce à l'investissement de BRP, cette nouvelle plateforme marque le premier lancement de Ditch The Label dans une région hispanophone dans le cadre de ses efforts visant à étendre ses services dans le monde entier. La plateforme Quítate las Etiquetas offrira la possibilité de signaler les abus en ligne dans leur langue maternelle à l'aide de l'outil « Supprimer les abus en ligne », d'accéder à des conseils d'experts professionnels de mentors hispanophones et de bénéficier d'une assistance individuelle et confidentielle. On y trouvera également un module éducatif innovant sur l'intimidation qui sera distribué et diffusé dans les écoles du Mexique. Ce module vise à donner aux jeunes les moyens de remettre en cause, en toute sécurité, une culture de l'intimidation et de promouvoir un climat d'inclusion.

BRP cherche constamment à faire concrètement avancer les enjeux sociaux qui touchent les gens dans leur vie de tous les jours. Cette volonté se reflète dans l'engagement de BRP en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE25) , qui consiste à promouvoir des changements positifs à l'échelle mondiale.

À propos de Ditch The Label

Ditch the Label est une organisation caritative internationale pour la jeunesse qui a pour mission de soutenir les jeunes dans le monde entier. Spécialiste de l'intimidation dans l'espace numérique, Ditch the Label a été l'une des premières organisations caritatives du Royaume-Uni à étudier et à comprendre le phénomène de la cyberintimidation. Chaque mois, l'association soutient des milliers de jeunes par l'intermédiaire de la communauté en ligne Ditch the Label sur son site web. Elle travaille également avec les réseaux sociaux et les sociétés de jeux en ligne pour supprimer les contenus abusifs. Au cours des deux dernières années, l'organisation a réussi à toucher plus de 3,4 millions de personnes âgées de 12 à 25 ans par l'intermédiaire de son site web, qui propose des outils de soutien numérique. Présentement, Ditch the Label touche des jeunes au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans toute l'Europe. www.ditchthelabel.org

