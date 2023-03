VALCOURT, QC, le 8 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la femme, et pour tous les jours suivants, BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) est fière de se tenir aux côtés des femmes du monde entier avec l'initiative Prenez place aux commandes . BRP célèbre le nombre croissant de femmes qui, avec audace et enthousiasme, prennent leur place aux commandes dans l'industrie du bateau et des sports motorisés en partageant les histoires de ses ambassadrices, sa communauté de conductrices et ses employées.

BRP encourage les femmes à prendre place aux commandes (Groupe CNW/BRP Inc.)

« Chez BRP, nous croyons que chaque femme a sa place aux commandes. Nous voulons mobiliser les femmes sur le terrain de jeu comme ailleurs afin qu'elles prennent la place qui leur revient au sein de notre communauté, qu'elles développent de grandes affinités dans l'industrie et qu'elles cultivent un fort sentiment d'appartenance, dit Anne-Marie LaBerge, cheffe de la direction du marketing chez BRP. Nous sommes fiers de lancer notre initiative Prenez place aux commandes pour soutenir les conductrices et amplifier leur voix lorsqu'elles partagent leur passion de la conduite afin d'inspirer plus de femmes à laisser le siège passager et partir à l'aventure. »

Plus l'industrie du bateau et des sports motorisés favoriseront l'inclusion, plus forte sera notre communauté. À cette fin, BRP souhaite que toute la communauté partage ses meilleurs souvenirs et ce qui les inspire à prendre les commandes. BRP invite aussi tout le monde à soutenir les conductrices en signant l'engagement Prenez place aux commandes . Pour chaque nom recueilli, BRP remettra un dollar, jusqu'à concurrence de 50 000 $ CAD, à des organisations du monde entier dédiées à faire avancer la condition féminine. Ces dons seront répartis entre ces organismes :

