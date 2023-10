VALCOURT, QC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) a annoncé aujourd'hui être parvenue à renégocier à la baisse le taux de son prêt à terme B-2 de 496 millions de dollars US qui arrive à échéance en décembre 2029, réduisant ainsi le taux d'intérêt moyen de sa facilité à terme.

Suite à cette révision, la marge applicable à la tranche B-2 du prêt à terme a été réduite de 75 points de base, passant d'un taux SOFR à terme plus 3,50 % à un taux SOFR à terme plus 2,75 %. Les autres termes et conditions sont restés inchangés, y compris la date d'échéance du 13 décembre 2029.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Renseignements: Demande média: Émilie Proulx, Relations médias, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Philippe Deschênes, Relations investisseurs, Tel.: 450.532.6462, [email protected]