VALCOURT, QC, le 3 juin 2021 /CNW/ - BRP Inc. (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) a tenu plus tôt aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires uniquement de manière virtuelle. L'assemblée a été diffusée par webdiffusion en direct. La webdiffusion sera accessible sous peu sur le site web de BRP au www.brp.com.

Au cours de l'assemblée, la Société a souligné le départ du conseil d'administration de M. Joseph Robbins et l'a remercié pour ses nombreuses années de contribution au succès de la Société. M. Robbins a siégé au conseil d'administration de BRP de 2013 à aujourd'hui.

Par ailleurs, tous les candidats aux postes d'administrateurs figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société́ datée du 27 avril 2021 ont été́ élus par une majorité́ des votes des actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée. Le résultat du vote pour chacun des administrateurs est le suivant :

Candidats Voix

en faveur % Abstentions %









Pierre Beaudoin 280 008 753 95.10% 14 418 619 4.90%









Joshua Bekenstein 272 038 054 92.40% 22 389 318 7.60%









José Boisjoli 291 512 122 99.01% 2 915 250 0.99%









Charles Bombardier 292 857 065 99.47% 1 570 307 0.53%









Michael Hanley 285 683 113 97.03% 8 744 259 2.97%









Ernesto M. Hernández 294 124 344 99.90% 303 028 0.10%









Katherine Kountze 294 334 979 99.97% 92 393 0.03%









Louis Laporte 292 860 807 99.47% 1 566 565 0.53%









Estelle Métayer 285 607 168 97.00% 8 820 204 3.00%









Nicholas Nomicos 285 646 812 97.02% 8 780 560 2.98%









Edward Philip 288 318 058 97.93% 6 109 314 2.07%









Barbara Samardzich 292 482 565 99.34% 1 944 807 0.66%

Comités du conseil d'administration





En décembre 2020, M. Charles Bombardier a été nommé comme membre du comité d'investissement et des risques, remplaçant M. Nicholas Nomicos, M. Hernández a également été nommé en tant que membre du comité d'investissement et des risques et Mme. Kountze a été nommée comme membre du comité d'audit. À la suite des changements mentionnés ci-dessus, la composition des comités du conseil est la suivante:

Administrateurs Comité

d'audit Comité des

ressources

humaines et

de

rémunération Comité

d'investissement et

des risques Comité de

nomination, de

gouvernance et

de responsabilité

sociale Pierre Beaudoin

Membre

Membre Joshua Bekenstein

Membre

Membre José Boisjoli (Président)



Membre

Charles Bombardier



Membre

Michael Hanley

(administrateur principal

indépendant) Président





Katherine Kountze Membre





Ernesto M. Hernández



Membre

Louis Laporte



Membre

Estelle Métayer Membre





Nicholas Nomicos Membre





Edward Philip

Président

Président Barbara Samardzich

Membre Président Membre

Pour en savoir plus à propos des membres du conseil de BRP, cliquez ici.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d'ingéniosité et

sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, les systèmes de propulsion marine Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,0 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 130 pays, notre main-d'œuvre mondiale compte plus de

14 500 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Telwater et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, incluant des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature même, les énoncés prospectifs font intervenir des incertitudes et des risques inhérents. Ils sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, tant générales que particulières, faites par la Société à la lumière de son expérience et sa perception des tendances historiques. Le lecteur est prévenu que ces renseignements pourraient ne pas être juste à cause, entre autres, d'événements externes changeants et de l'incertitude générale des affaires. Les énoncés prospectifs sont sujets à de nombreux facteurs, dont plusieurs ne sont pas contrôlés par la Société, y compris les facteurs de risques divulgués auparavant et de temps à autres par la Société auprès des autorités compétentes en valeurs mobilières de chaque province et territoire au Canada et aux États-Unis, affichées sur SEDAR au sedar.com ou sur EDGAR au sec.gov, respectivement. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont donnés en date des présentes (ou à la date à laquelle ils sont mentionnés avoir été faits), et sont sujets à changement. Par contre, la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière d'événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

