VALCOURT, QC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu avec succès l'amendement et la prolongation de sa facilité à terme, prolongeant la date d'échéance de 2027 à 2031 pour une partie importante de sa dette, soit 1 000 millions de dollars américains.

« La gestion proactive des échéances de notre dette constitue une stratégie importante dans le cadre de notre engagement à préserver un bilan solide, et nous apporte plus de flexibilité d'un point de vue opérationnel ainsi que pour investir dans la croissance à long terme de la Société », a déclaré Sébastien Martel, chef de la direction financière de BRP.

Dans le cadre de cet amendement, au terme duquel le montant total de dette encouru demeure inchangé, la Société a émis un nouveau prêt à terme B-3 de 1 000 millions $ américains auprès de certains prêteurs, nouveaux et existants, portant intérêt à un taux de 275 points de base au-dessus du taux SOFR à terme, le taux SOFR à terme minimal étant de 0,0 %, et venant à échéance en janvier 2031. Le produit de ce prêt à terme B-3 supplémentaire a été utilisé pour rembourser une partie du prêt à terme B-1 initial, qui arrive à échéance en mai 2027. L'encours du prêt à terme B-1 passe de 1 466 millions de dollars américains à 466 millions de dollars américains, toutes les autres conditions restant inchangées, y compris l'intérêt applicable de 200 points de base au-dessus du taux SOFR à terme, le taux SOFR à terme minimal étant de 0,0 %. L'autre prêt à terme B-2 portant échéance en 2029 reste inchangé et tous les prêts encourus sous cette facilité à terme B restent exempts de clauses financières restrictives.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

