Briser de nouveaux plafonds de verre : la Jeune Chambre de commerce de Montréal dévoile un nouveau mémoire pour accélérer le virage inclusif du milieu des affaires

MONTRÉAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) dévoile, à travers son mémoire, un portrait de la situation actuelle en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) des jeunes professionnels appartenant à des groupes sous-représentés dans leur milieu du travail. Ces jeunes correspondent notamment aux personnes immigrantes, aux membres de la communauté LGBTQ+, aux personnes de communautés autochtones, aux personnes en situation de handicap ou aux femmes. Ce mémoire émet également des recommandations destinées aux organisations et aux corps professionnels souhaitant accélérer le virage inclusif du milieu des affaires.

Rappelons que la réalisation du mémoire a été rendue possible en recevant en 2022 un soutien de 150 000 $ du gouvernement du Québec dans le cadre d'un appel à projets du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), devenu depuis le Fonds signature métropole (FSM), administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Outiller le milieu des affaires

Il existe aujourd'hui de nombreux rapports, analyses et baromètres à propos de l'EDI, mais on finit parfois par oublier ce que cela signifie concrètement, au quotidien.

La JCCM a donc entrepris, pendant plusieurs mois, de consulter et de travailler avec des centaines de jeunes et d'expert.e.s, notamment dans le cadre d'entrevues, d'un sondage, d'un atelier de design thinking et de groupes de discussion, afin de déterminer des actions tangibles à poser dans toutes les organisations, que ce soit de grandes entreprises, des PME ou des organismes publics.

« La JCCM s'efforce tous les jours, depuis sa création en 1931, de représenter et d'appuyer la diversité de la relève montréalaise, qu'elle considère comme une force. Avec le dévoilement de ce mémoire, nous voulons poursuivre sur cette voie en outillant les jeunes professionnel.le.s, les organisations et les partenaires afin qu'ils puissent bâtir ensemble un réseau d'allié.e.s pour un milieu des affaires inclusif. » - Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Montréal



Lever les barrières à l'inclusion à toutes les étapes du parcours professionnel

Selon un sondage auprès de 300 jeunes, réalisé par la firme TACT en collaboration avec la JCCM, 66 % des personnes appartenant à un groupe sous-représenté ont affirmé sentir qu'ils font face à un plafond de verre les empêchant d'accéder aux niveaux supérieurs de leur organisation.

La JCCM propose dans son mémoire des actions à mettre en place à chaque étape du parcours professionnel - de l'embauche, à la progression de carrière en passant par l'intégration emploi - pour lever les barrières qui se posent devant les jeunes de groupes sous-représentés sur le marché du travail. Des processus de recrutement sensibles aux biais cognitifs, des comités d'embauche et des directions ou des conseils d'administration plus diversifiés, des outils pour encourager le signalement de micro-agressions ou encore des programmes de mentorat spécialisés sont autant de mesures qui peuvent être déployées pour y arriver.

« La JCCM a été la première jeune chambre de commerce au Canada à ouvrir son membrariat aux femmes en 1956. En 2022, seuls 35% des postes de gestion au Québec étaient occupés par des femmes. La statistique, qui révèle la réalité du moment précis qu'elle capture, ne détermine pas notre destinée. Elle doit plutôt nous inciter à poursuivre les actions concrètes qui génèrent le changement. L'engagement de la JCCM est reflété par la force de son message : osons briser de nouveaux plafonds de verre afin de créer un milieu des affaires à l'image de la relève montréalaise. »

- Sybile Yao, Ambassadrice et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

Quelques statistiques sur l'EDI et le marché de l'emploi

Près de 4 Québécois.e.s sur 10 sont d'avis que le fait de révéler son homosexualité au travail peut être nuisible pour une carrière professionnelle. 1

Une personne immigrante à Montréal est 8 fois plus à risque de déclarer avoir été victime de discrimination à l'emploi qu'une personne non immigrante.2

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, de représenter et de faire rayonner la relève d'affaires. Constamment en mouvement, elle est un collectif permettant la rencontre de personnes aux horizons divers, souhaitant agir et réfléchir ensemble vers un but commun.

Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui plus de 1700 membres, âgé.e.s de 18 à 40 ans, dont 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une multitude d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires afin qu'elle contribue à bâtir une société progressiste, inclusive et économiquement durable.



