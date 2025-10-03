Bris de services dans le Bas-Saint-Laurent : l'austérité au profit de la santé

RIMOUSKI, QC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Alors que des discussions ont présentement cours sur de potentiels bris de services à l'urgence de Pohénégamook, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et le Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL-CSN) s'inquiètent de plus en plus de l'accessibilité des soins pour la population établie en région éloignée, et de la capacité des plus grands centres à accueillir davantage de patient-es.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent devant procéder à des coupures de 33M$ d'ici mars 2026 dans un effort d'équilibre budgétaire, ces nouvelles annonces sont des plus inquiétantes pour la population et l'ensemble du personnel du réseau de la région. Cette nouvelle survient quelques mois seulement après que la fermeture du CLSC de Trois-Pistoles ait été évitée de peu. Ces nouvelles discussions sur ces potentielles fermetures tranchantes mettraient nécessairement en péril les soins d'urgence et de première ligne, tout en laissant planer une possible surcharge de travail pour les équipes en périphérie. La FSSS-CSN et le CCBSL-CSN invitent le gouvernement à considérer la nécessité de garder l'urgence de Pohénégamook ouverte, pour la santé et la sécurité des citoyen-nes.

« En privilégiant l'équilibre budgétaire au détriment des services offerts à la population, le gouvernement se tire littéralement dans le pied », déplore Louis Bernier, vice-président régional à la FSSS-CSN. « Plutôt que de prendre des décisions de façon unilatérale, il devrait plutôt mettre en place des groupes de travail paritaires afin de mieux planifier la main-d'œuvre nécessaire dans l'ensemble du réseau. »

« Les soins et les services de première ligne sont essentiels, et encore plus en région éloignée », souligne Liette Ross, présidente du CCBSL-CSN. « Les équipes multidisciplinaires qui œuvrent dans les CLSC sont des atouts importants afin de réduire la pression sur les urgences et les hôpitaux. En voulant régler un problème, on va certainement en créer un autre. »

« Le manque de transparence et d'informations sur le plan envisagé par le CISSS engendre beaucoup de stress et suscite beaucoup d'inquiétude auprès de nos membres », s'inquiète Martin Bérubé, président du Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et professionnels de l'administration du CISSS du Bas-Saint-Laurent. « Les équipes, déjà aux prises avec des surcharges de travail, sont fatiguées et n'ont pas besoin de jongler en plus avec toute cette incertitude. »

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux ainsi qu'en services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, réparties dans plus de 250 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

