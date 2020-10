Bris de service à la maternité de Ville-Marie - Émilise Lessard-Therrien agite un drapeau rouge

VILLE-MARIE, QC, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Alors qu'une découverture de service a été annoncée à l'unité mère-enfant de l'hôpital de Ville-Marie du 6 au 16 octobre prochain, la députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, lance un cri d'alarme au gouvernement de la CAQ : d'autres découvertures sont à prévoir dans la région dans les semaines à venir si rien n'est fait pour lutter contre la pénurie d'infirmières.

« On apprenait hier que l'unité mère-enfant de l'hôpital de Ville-Marie sera en bris de service à cause du manque d'infirmières sur le terrain. En début de deuxième vague, c'est profondément inquiétant qu'on manque tellement de gens qu'on soit obligé de fermer des unités. On a encore très peu de cas de COVID-19 dans la région et malgré cela, on ne parvient pas à assurer l'ensemble de nos services de santé essentiels. Qu'est-ce que ça va être le jour où la deuxième vague va prendre son essor dans la région? » s'inquiète Mme Lessard-Therrien.

Lors de la dernière découverture à la maternité de La Sarre au printemps 2019, l'ex-ministre de la Santé Danielle McCann avait limogé le PDG et commandé un rapport externe. Or, un an et demi plus tard, le gouvernement n'a visiblement pas pris les moyens nécessaires pour régler le problème de pénurie d'infirmières en Abitibi-Témiscamingue, déplore la députée solidaire.

« Les gens de ma région sont tannés de se faire traiter comme des citoyens de seconde zone parce qu'on ne leur fournit pas les services essentiels dont ils ont besoin au même titre que le reste du Québec. La CAQ n'a plus les moyens de prendre la situation à la légère: l'heure est aux actions pour s'assurer qu'il n'y ait plus aucune rupture dans nos services essentiels, pas seulement pour la durée de la pandémie, mais aussi après », conclut Émilise Lessard-Therrien.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Sandrine Bourque, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 560-0361 ou [email protected]