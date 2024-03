Le nouveau service Breezeline Mobile proposera des offres groupées attrayantes à ses clients des services à large bande aux États-Unis

MONTRÉAL, le 14 mars 2024 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco ») est heureuse d'annoncer que Breezeline, son unité d'affaires américaine fournissant des services à large bande dans 13 États, ajoutera des services de téléphonie mobile à son offre de produits.

Breezeline Mobile permettra à Cogeco d'offrir aux clients de Breezeline des offres groupées supplémentaires, renforçant ainsi la proposition de valeur déjà robuste de la société et améliorant, par le fait même, sa position concurrentielle aux États-Unis. Breezeline Mobile sera offert, dès ce printemps, aux clients des services à large bande de Breezeline en vertu d'une entente d'exploitant de réseaux mobiles virtuels (ERMV) conclue avec un réseau mobile de premier plan.

« Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement de services mobiles pour nos clients dans les régions desservies par Breezeline », mentionne Frédéric Perron, président et chef de la direction de Cogeco. « Cet important nouveau service nous aidera non seulement à élargir notre offre de produits, il nous permettra de mieux répondre aux besoins croissants de nos clients qui désirent ajouter une offre de mobilité flexible et fiable à leurs services à large bande. »

« Nos clients nous ont dit qu'ils voyaient de la valeur dans les services groupés et qu'ils préféraient faire affaire avec Breezeline en raison de son expérience client exceptionnelle », indique Frank van der Post, président de Breezeline. « Breezeline Mobile offrira aux clients du choix, une couverture réseau fiable et, en regroupant leurs services, des économies. »

À propos de Cogeco Communications inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur nord-américain des télécommunications, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis, par le biais de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

À propos de Breezeline

Breezeline est le huitième câblodistributeur en importance aux États-Unis. La société fournit à ses clients résidentiels et d'affaires des services d'Internet, de vidéo et de téléphonie dans treize États : Caroline du Sud, Connecticut, Delaware, Floride, Maine, Maryland,Massachusetts, New Hampshire, New York, Ohio, Pennsylvanie, Virginie et Virginie-Occidentale. Breezeline est une filiale de Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) qui exerce aussi ses activités au Canada sous le nom de Cogeco Connexion.

Information :

Youann Blouin

Directeur, Relations avec les médias et communications stratégiques

Cogeco Communications inc.

Tél. : (514) 297-2853

[email protected]

SOURCE Cogeco Communications Inc.