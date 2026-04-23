Un nouvel accès aux principales plateformes de l'Asie-Pacifique aide les entreprises internationales à comprendre les publics mondiaux fragmentés et à agir en toute confiance

BRIGHTON, Royaume-Uni, 23 avril 2026 /CNW/ - Brandwatch, une société de Cision et leader mondial dans le domaine de l'analyse des réseaux sociaux et des médias, a annoncé aujourd'hui l'extension de sa couverture de données sur les principales plateformes de la région Asie-Pacifique, aidant ainsi les multinationales à relever un défi de plus en plus important : l'écart entre l'accès aux données et la compréhension réelle du public cible.

Malgré des volumes de données exceptionnels, une étude récente de Brandwatch a révélé que seulement 25 % des spécialistes du marketing comprennent vraiment leur public. Les signaux sont partout, mais ils ne sont pas reliés d'une manière qui favorise une prise de décisions fiables.

L'une des principales raisons est que les données sont incomplètes.

De nombreuses entreprises internationales dépendent encore des signaux provenant d'un ensemble limité de plateformes principalement occidentales. Mais le comportement des consommateurs s'inscrit dans une logique internationale, et il est en grande partie façonné au sein d'écosystèmes qui restent sous-représentés dans les modèles de données traditionnels.

L'Asie-Pacifique compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux et est à l'origine de certaines des tendances les plus influentes en matière de commerce, de culture et de contenu.

Pourtant, de nombreuses stratégies reposent sur une vision partielle du monde. Le succès dans ces marchés ne se limite pas à une simple traduction. Elle exige une intelligence culturelle fondée sur une compréhension claire des conversations, des comportements et des signaux qui définissent le paysage numérique de l'Asie-Pacifique.

La couverture élargie de Brandwatch inclut l'accès aux principales plateformes de la région Asie-Pacifique, telles que WeChat, Weibo et RedNote, qui jouent chacune un rôle essentiel dans le façonnement du comportement des consommateurs, la découverte des produits et la perception des marques dans toute la région.

Cette couverture est assurée au moyen d'ensembles de données sélectionnés, conçus pour faire ressortir les signaux les plus pertinents et les tendances émergentes, sans submerger les équipes de données brutes.

Lorsque ces signaux apparaissent dans les plateformes occidentales, l'occasion de s'engager est souvent passée. Une visibilité avancée change la donne. Elle permet aux marques d'anticiper les changements, d'agir en toute confiance et de façonner les résultats.

Grâce à sa couche d'intelligence innovante, Iris AI, Brandwatch transforme et agrège des données complexes et multilingues en informations exploitables, aidant ainsi les équipes à interpréter les signaux au-delà des langues, des alphabets et des contextes culturels.

Grâce à son expertise régionale dans toute la région Asie-Pacifique et à ses analyses internationales, Brandwatch assiste les équipes dans leur transition d'une vision fragmentée vers une vision plus complète de leur public.

« Les marques qui seront gagnantes dans la prochaine ère ne seront pas celles qui auront plus de données, ce seront celles qui auront une vision plus complète du monde », a déclaré Jim Daxner, chef des produits chez Cision. « On prend encore trop de décisions sur des signaux partiels. L'approfondissement de notre couverture de données en Asie-Pacifique aide nos clients à avoir une vue d'ensemble et à agir en conséquence en toute confiance. »

Face à la mondialisation et à la fragmentation croissantes des comportements des consommateurs, la capacité à relier les signaux entre les différentes régions déterminera dans quelle mesure les marques parviennent à comprendre leurs publics et avec quelle assurance elles agissent sur la base de cette compréhension.

À propos de Brandwatch

Brandwatch est la principale suite de gestion des médias sociaux et de renseignements sur les consommateurs, permettant aux marques de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus. Reconnue par la moitié des entreprises du classement Forbes 100, Brandwatch fournit aux entreprises les plus innovantes au monde des analyses et des outils basés sur l'IA pour saisir les opportunités, renforcer l'engagement et accélérer la croissance.

Notre gamme complète de services de renseignements sur les consommateurs, de marketing d'influence et de gestion des médias sociaux permet aux marques et aux agences de mettre en œuvre des stratégies axées sur les données à grande échelle.

Brandwatch fait partie de la famille de marques Cision, aux côtés de CisionOne, Trajaan et PR Newswire.

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SOURCE Brandwatch Ltd.