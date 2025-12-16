Brandwatch nommé Leader dans la gestion des réseaux sociaux et Acteur majeur dans le marketing d'influence dans des nouveaux rapports d'analyse 2025

Brandwatch obtient la double reconnaissance des analystes de l'industrie d'IDC et de QKS pour les capacités fondées sur l'IA dans la gestion des médias sociaux et le marketing d'influence.

BRIGHTON, Royaume-Uni, 16 décembre 2025 /CNW/ - Brandwatch, une société de Cision et un chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et de gestion des médias sociaux, a été reconnue par deux grands cabinets d'analystes pour son innovation, ses capacités d'entreprise et son impact dans l'écosystème du marketing moderne.

Brandwatch a été nommé Leader dans la QKS SPARK Matrix™ pour les plateformes de gestion des médias sociaux, 2025 et un Acteur majeur dans l'IDC MarketScape: plateformes mondiales de marketing d'influence pour les grandes entreprises, 2025.

Ces reconnaissances reflètent la position de Brandwatch en tant que suite sociale unifiée qui relie l'écoute, la publication, l'engagement, l'analyse et le marketing d'influence, grâce à sa technologie avancée Iris AI.

QKS SPARK Matrix™ : Brandwatch reconnu pour sa gestion des médias sociaux axée sur l'IA

Dans le rapport SPARK Matrix™ 2025, QKS souligne l'approche de bout en bout de Brandwatch en matière d'écoute approfondie, de publication multicanal, de mobilisation et d'analyse en temps réel. Comme le souligne QKS, « Brandwatch est reconnu pour combiner des capacités d'écoute approfondie, des flux de travail unifiés de publication et d'engagement, ainsi que l'analyse en temps réel et l'intelligence de contenu d'Iris AI ».

La SPARK Matrix™ évalue les fournisseurs en fonction de l'excellence technologique et de l'impact sur les clients, positionnant Brandwatch comme un acteur de premier plan pour les entreprises à la recherche d'une gestion évolutive des médias sociaux basée sur l'IA.

IDC MarketScape : la plateforme Influence de Brandwatch reconnue pour son créateur à l'échelle de l'entreprise et sa gestion de campagne

L'IDC MarketScape reconnaît également la plateforme Influence de Brandwatch pour sa capacité à soutenir les programmes mondiaux de création, de la découverte et de la vérification jusqu'au suivi du contenu et à la production de rapports. Selon IDC, « la plateforme Influence de Brandwatch permet aux marques et aux agences de découvrir, vérifier, gérer et mesurer les collaborations d'influenceurs à grande échelle », soutenue par un suivi automatisé, des analyses et des flux de travail intégrés.

IDC met en évidence la vaste base de données de créateurs de Brandwatch, les outils de découverte basés sur l'IA et la connexion à la suite complète de Brandwatch comme principaux facteurs de différenciation pour les grandes entreprises et les agences qui gèrent des activités d'influenceurs multimarchés.

« Ces reconnaissances de la part de QKS et d'IDC renforcent la stratégie que nous avons mise en œuvre », déclare Jim Daxner, chef des produits de la société mère de Brandwatch, Cision. « Les entreprises ont besoin de renseignements clairs, d'une efficacité opérationnelle et d'une intelligence artificielle qui produit des résultats tangibles. Brandwatch rassemble tout cela dans une seule plateforme unifiée. Cette validation reflète le travail accompli par nos équipes pour aider les clients à agir plus rapidement, à prendre de meilleures décisions et à avoir une incidence réelle sur l'entreprise. »

À propos de Brandwatch

Brandwatch est la principale suite de gestion des médias sociaux et de renseignements sur les consommateurs. La société permet aux marques de voir et d'être vues, comprises et comprises par les publics qui comptent le plus. Bénéficiant de la confiance de la moitié du classement Forbes 100, Brandwatch dote les entreprises les plus innovantes du monde d'informations et d'outils alimentés par l'IA leur permettant de saisir les opportunités, de renforcer l'engagement et d'accélérer la croissance.

Notre suite complète couvre les renseignements sur les consommateurs, le marketing d'influence et la gestion des médias sociaux, permettant aux marques et aux agences d'exécuter des stratégies basées sur les données à grande échelle.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour donner un aperçu de l'aptitude concurrentielle des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) dans un marché donné. La méthodologie de recherche adopte une approche de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologies de l'information et des télécommunications peuvent être comparés de manière pertinente. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

Brandwatch fait partie de la famille de marques Cision, aux côtés de CisionOne et PR Newswire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845470/Brandwatch_Ltd_QKS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845471/Brandwatch_Ltd_IDC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445434/Cision_Brandwatch_Logo.jpg

SOURCE Brandwatch Ltd.