De nouvelles améliorations permettent aux équipes des médias sociaux et du marketing d'offrir un service à la clientèle supérieur sur toutes les plateformes

CHICAGO, le 20 juin 2024 /CNW/ - Brandwatch, le leader des renseignements sur les médias sociaux, dévoile son outil de gestion de cas (Case Management) dans sa solution de veille. Cette fonction novatrice permet aux marques de passer de la gestion communautaire à un service à la clientèle complet, favorisant des relations plus approfondies avec les clients et renforçant la fidélisation à la marque.

Le nouvel outil de gestion de cas de Brandwatch transforme la façon dont les gestionnaires des médias sociaux, les gestionnaires communautaires et les équipes de service à la clientèle traitent les demandes de service. Grâce à sa capacité de convertir harmonieusement les demandes des clients en cas exploitables, Brandwatch permet aux équipes d'offrir un service à la clientèle exceptionnel à la vitesse des médias sociaux.

Renforcer le service à la clientèle grâce à des capacités avancées

L'introduction de l'outil de gestion de cas offre plusieurs avantages importants aux utilisateurs de Brandwatch :

Création de cas sans effort : Convertissez facilement les messages sur les médias sociaux en cas repérables , avec tous les renseignements pertinents pour une résolution efficace.

: Convertissez facilement les messages sur les médias sociaux en cas repérables avec tous les renseignements pertinents pour une résolution efficace. Collaboration renforcée entre les équipes Une collaboration harmonieuse entre les équipes grâce à des fonctions qui facilitent l'attribution des cas, la délégation des tâches et permettant de tenir tout le monde informé.

Une collaboration harmonieuse entre les équipes grâce à des fonctions qui facilitent l'attribution des cas, la délégation des tâches et permettant de tenir tout le monde informé. Aide alimentée par l'IA : Améliorez les délais de réponse des clients grâce à Iris, l'outil d'aide à la rédaction par IA de Brandwatch, qui suggère des réponses pertinentes et conformes à la marque aux demandes des clients.

: Améliorez les délais de réponse des clients grâce à Iris, l'outil d'aide à la rédaction par IA de Brandwatch, qui suggère des réponses pertinentes et conformes à la marque aux demandes des clients. Aperçu complet du cas : Consultez tous les renseignements pertinents en un coup d'œil, avec un aperçu complet du cas, alimenté par des solutions fondées sur l'IA pour éviter de passer à côté de demandes et assurer des réponses claires et en temps opportun.

« Les médias sociaux sont devenus un point de contact essentiel pour le service à la clientèle, a déclaré Michael Amsinck, chef des produits. Les clients s'attendent de plus en plus à des réponses rapides et personnalisées à leurs questions sur les plateformes sociales. Grâce à l'outil de gestion de cas, nous dotons les marques des moyens dont elles ont besoin non seulement pour écouter et réagir, mais aussi pour prendre en charge tout le parcours du service à la clientèle sur les médias sociaux. »

Brandwatch se consacre à rapprocher les marques de leurs clients et à les aider à réussir dans le paysage numérique en évolution. Avec le lancement de l'outil de gestion de cas, Brandwatch permet aux entreprises de prendre de l'expansion et de peaufiner leurs opérations avec efficacité et précision.

Pour en savoir plus sur l'outil de gestion de cas de Brandwatch et la solution de veille de Brandwatch, visitez Brandwatch.com .

