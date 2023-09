Boycott de Meta : une mobilisation générale pour accroître la pression

MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se joindra à l'appel lancé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) au boycott général de la plateforme Meta pour la journée du 15 septembre et appelle l'ensemble des entreprises et de ses partenaires à faire de même pour accroître la pression dans le cadre des discussions sur la loi C-18.

« Alors que les discussions se poursuivent entre le gouvernement et Meta au sujet de la loi C-18, il est important de faire monter la pression pour soutenir nos médias canadiens. La Chambre a maintenu son boycott tout au long de l'été et soutient pleinement les objectifs de la FPJQ pour le 15 septembre. Nous appelons l'ensemble des entreprises à participer afin d'envoyer un message fort lors de cette journée de mobilisation », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

