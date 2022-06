MONTRÉAL, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Québecor et asterX sont heureuses de dévoiler les lauréats de la 24e édition des Bourses Pierre-Péladeau. Visant à encourager l'entrepreneuriat universitaire, le concours a remis cette année un montant de 200 000 $ en bourses pour amener les idées des entrepreneurs d'ici plus loin. Cette aide financière, combinée à de l'accompagnement, a pour but d'aider cinq entreprises innovantes à concrétiser leur projet d'affaires.

« Nous avons collectivement la responsabilité de contribuer à la création et au développement de start-ups québécoises qui ont le potentiel de façonner le Québec de demain et de créer une société plus prospère et durable », souligne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « L'entrepreneuriat et l'audace sont ancrées dans les valeurs de Québecor depuis toujours. C'est une fierté de remettre pour une 24e année consécutive ces bourses en hommage au grand bâtisseur que fut mon père ».

« En les accueillant dorénavant au sein de la communauté d'entrepreneurs asterX, nous souhaitons offrir à ces start-ups des outils clés à leur développement et être aux premières loges de leur progrès. C'est pourquoi la bourse que nous leur octroyons est conjuguée à de l'accompagnement personnalisé ainsi qu'à l'accès au réseau et aux ressources de Québecor », ajoute Pelra Azondekon, Directrice générale, asterX.

Québecor et asterX tiennent à souligner l'implication des membres des jurys de chaque université, qui ont examiné un grand nombre de dossiers de qualité dans des secteurs d'activités diversifiés. Les candidatures finalistes ont ainsi été acheminées au grand jury Québecor qui a eu le plaisir de désigner cinq lauréats s'étant distingués en raison du fort potentiel de leur solution ainsi que de leur impact social et environnemental.

Félicitations aux lauréats des Bourses Pierre-Péladeau 2022

Visionnez la vidéo de dévoilement des lauréats et découvrez leur projet ici.

Bourse de 75 000 $ - Désherbex

Simon Michaud , Université de Sherbrooke

Désherbex commercialise un équipement agricole tiré par un tracteur et composé d'outils robotiques interchangeables capables de désherber précisément et automatiquement les champs de légumes racines. La jeune entreprise innove en offrant une solution permanente, écologique et durable au problème des mauvaises herbes, tout en facilitant la vie des agriculteurs.

Bourse de 50 000 $ - OuiNut

Simon Diallo-Blais et Rutherford Exius , Université de Montréal

OuiNut souhaite commercialiser la toute première gamme d'aliments sécuritaires pour enfants avec un dosage précis de protéine d'arachides visant à faciliter la désensibilisation des allergies aux arachides. À la fois simple pour les parents, les enfants et le personnel médical, cette solution vise à soutenir l'introduction des allergènes afin de réduire l'incidence des allergies alimentaires au sein de l'ensemble de la population.

Bourse de 30 000 $ - Juno (ex-aequo)

Lynn Doughane, Albert Obeid et Nanette Sene, Polytechnique Montréal

Juno développe un dispositif compact et portatif qui soulage les douleurs menstruelles rapidement et sur une longue période. L'entreprise souhaite proposer une solution efficace et qui s'adapte au mode vie des femmes actives.

Bourse de 30 000 $ - Acrylique Robotiques (ex-aequo)

Chloë Ryan, Université McGill

Acrylique Robotiques a pour mission de démocratiser l'accès aux œuvres artistiques à l'aide de la technologie robotique. Cette start-up produit des collections d'art visuel en série limitée, authentifiées par une chaîne de blocs (blockchain), qui sont conçues par des artistes et peintes sur toile par des robots, rendant ainsi les œuvres accessibles à grande échelle.

Bourse de 15 000 $ - Hôtel UNIQ

Myriam Corbeil , Université du Québec à Montréal

Hôtel UNIQ est un village d'hébergement éphémère, exclusif et écoresponsable qui se déplace dans des régions moins connues du Québec ou dans des lieux où il y a un manque d'hébergement dû au fort achalandage touristique. Ce concept offre un parfait compromis entre le camping qui permet un contact privilégié avec la nature et l'hôtellerie classique, qui assure service, design et confort tout en permettant aux visiteurs de vivre des expériences uniques en communauté.

Alliées de l'entrepreneuriat universitaire au Québec

Depuis leur création en 1999, les Bourses Pierre-Péladeau, nommées en l'honneur du fondateur de Québecor, ont permis de remettre 2,7 millions de dollars en bourses à des jeunes entrepreneurs universitaires et ont contribué au démarrage de plus de 75 entreprises.

Québecor et asterX tiennent à remercier les membres du grand jury Québecor de l'édition 2022 :

Pierre Laurin , président du jury des Bourses Pierre-Péladeau, administrateur de sociétés, ancien directeur de HEC Montréal;

, président du jury des Bourses Pierre-Péladeau, administrateur de sociétés, ancien directeur de HEC Montréal; Pelra Azondekon, directrice générale, asterX et directrice, développement et stratégie entrepreneuriale, Québecor;

Jean B. Péladeau, vice-président, convergence opérationnelle, Québecor;

Chanel Damphousse , associée, MacKinnon Bennett & Co. (MKB);

, associée, & Co. (MKB); Sylvie Lalande , administratrice de sociétés;

, administratrice de sociétés; Adam Lapointe , président-directeur général, Soccrent;

, président-directeur général, Soccrent; Marc Leroux , président, Priorat Capital inc.;

, président, Priorat Capital inc.; Érik Péladeau, président, Publication Alpha inc.

À propos de l'engagement social de QUÉBECOR

Québecor contribue depuis plus de 70 ans à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor contribue ainsi activement à de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à notre communauté un pouvoir collectif pour développer une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

quebecor.com/engagement-social

À propos d'asterX

asterX est une cellule de capital de risque propulsée par Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B). Ayant pour mission de cultiver l'audace et la fibre entrepreneuriale, asterX met à profit le réseau et les ressources solides et diversifiés de Québecor dans la création de relations humaines durables et de partenariats gagnants avec des entrepreneurs partageant ses valeurs. Elle favorise le développement de solutions novatrices ayant le potentiel de créer de la valeur tangible au sein des secteurs d'activités de Québecor ainsi que pour l'ensemble de notre société. À travers le fonds asterX Capital, elle offre capital et expertise de pointe aux start-ups les plus prometteuses, du stade de l'amorçage au post-démarrage.

Pour en savoir plus sur la cellule asterX et les start-ups soutenues, visitez asterx.quebecor.com

