100 000 $ CA seront octroyés en subventions de recherche afin d'aider à combler les principales lacunes dans le traitement du cancer du poumon

TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Le mois de la sensibilisation au cancer du poumon, et les bourses Lung Ambition - un programme canadien de recherche sur le cancer du poumon - sont de retour pour la deuxième année. À cette occasion, 100 000 $ seront attribués aux équipes de recherche qui œuvrent à l'amélioration de la vie des personnes atteintes de cancer du poumon. Tous les cliniciens et chercheurs canadiens qui travaillent dans le domaine du cancer du poumon (à travers le spectre multidisciplinaire) sont encouragés à poser leur candidature.

« La recherche - en particulier la recherche susceptible d'améliorer les résultats pour les patients - est une priorité pour la communauté canadienne du cancer du poumon, composée de patients, de familles et d'aidants », a déclaré Shem Singh, directeur général de Cancer pulmonaire Canada. « Le cancer du poumon est l'un des cancers les plus diagnostiqués, les plus mortels et les moins financés au Canada. Nous avons besoin de tous les appuis nécessaires pour changer cette réalité et cela ne peut se faire qu'avec la recherche. »

Initiative conjointe de Cancer pulmonaire Canada, de la Lung Ambition Alliance et d'AstraZeneca Canada, les bourses Lung Ambition visent à appuyer des recherches qui aideront à combler les principales lacunes dans le traitement du cancer du poumon et à apporter des améliorations significatives au parcours des patients. Les bourses seront octroyées dans l'un des domaines clés suivants :

Favoriser le dépistage précoce - comprend la recherche sur des méthodologies, par exemple en ce qui concerne le dépistage, les nodules pulmonaires découverts accidentellement et les analyses sanguines, en particulier pour les personnes qui ne répondent pas aux critères de dépistage actuels.

- comprend la recherche sur des méthodologies, par exemple en ce qui concerne le dépistage, les nodules pulmonaires découverts accidentellement et les analyses sanguines, en particulier pour les personnes qui ne répondent pas aux critères de dépistage actuels. Améliorer la rapidité et/ou la coordination des soins - comprend les protocoles établis par les établissements ou les systèmes de santé dans le but d'améliorer les soins tout au long du parcours des patients.

- comprend les protocoles établis par les établissements ou les systèmes de santé dans le but d'améliorer les soins tout au long du parcours des patients. Éliminer les disparités pour améliorer l'équité - comprend la détermination des obstacles systémiques et les façons de les surmonter.

En 2023, deux bourses Lung Ambition d'une valeur de 50 000 $ chacune ont été octroyées à des équipes de recherche canadiennes qui s'efforcent d'améliorer l'expérience et les résultats pour les patients.

La D re Anna McGuire , de l'hôpital général de Vancouver , a remporté une bourse Lung Ambition en 2023 pour les recherches de son équipe visant à faire progresser le dépistage du cancer du poumon.

, de l'hôpital général de , a remporté une bourse Lung Ambition en 2023 pour les recherches de son équipe visant à faire progresser le dépistage du cancer du poumon. La Dre Alison Wallace , de l'Université Dalhousie , a remporté une bourse Lung Ambition en 2023 pour les recherches de son équipe visant à améliorer la qualité de vie des patientes qui subissent une chirurgie du cancer du poumon.

« Ces projets de recherche examinent des moyens très concrets d'améliorer le dépistage et le traitement du cancer du poumon - deux domaines importants qui peuvent avoir un impact considérable sur l'expérience et les résultats pour les patients », a déclaré Marc Zarenda, responsable du secteur thérapeutique, Cancer du poumon, AstraZeneca Canada. « Cette recherche, accélérée par la collaboration de partenaires aux objectifs similaires, nous rapproche de notre ambition audacieuse d'éliminer le cancer du poumon en tant que cause de décès. »

À titre de secrétariat du programme, Cancer pulmonaire Canada sera chargé de gérer et d'administrer l'attribution des bourses. AstraZeneca Canada s'est engagée à verser 100 000 $ CA par année pendant trois ans. Nous en sommes à la deuxième année du programme.

Les candidatures aux bourses Lung Ambition seront acceptées du 1er novembre 2023 au 29 février 2024. L'examen des candidatures et la sélection des lauréats seront effectués uniquement par le comité de la recherche de Cancer pulmonaire Canada, et 2 ou 3 lauréats (bourse maximale de 50 000 $ CA chacun) seront choisis en fonction du mérite scientifique, de la faisabilité et de la pertinence pour la communauté canadienne du cancer du poumon. Les lauréats de la bourse Lung Ambition seront annoncés en avril 2024.

Vous trouverez des renseignements complets sur les bourses Lung Ambition et les lignes directrices relatives à la candidature à l'adresse www.lccresearch.ca.

À propos du cancer du poumon au Canada

Le cancer du poumon demeure le type le plus souvent diagnostiqué (à l'exception des cancers de la peau autre que le mélanome) et la principale cause de décès par cancer au Canadai. Au Canada, environ deux tiers (70 %) des cas de cancer du poumon sont diagnostiqués aux stades III ou IV, lorsque la maladie s'est déjà propagée localement ou a formé des métastasesii, ce qui entraîne de moins bons résultats sur le plan de la survie et que l'objectif du traitement n'est plus curatif (REF = 1, figure 11)iii.

Au Canada, le taux de survie à 5 ans des patients atteints d'un cancer du poumon s'élève à seulement 22 % - un taux significativement inférieur à celui des patients atteints d'un cancer de la prostate (91 %), d'un cancer du sein (89 %) ou d'un cancer colorectal (67 %)iv. Malgré son impact dévastateur, le cancer du poumon ne reçoit qu'une infime fraction de l'argent consacré à la recherche sur d'autres cancers, notamment en raison de la stigmatisation, qui compromet les efforts de financementv.

À propos des partenaires des bourses Lung Ambition

Cancer pulmonaire Canada est un organisme national de bienfaisance reconnu comme le chef de file canadien en éducation sur le cancer du poumon, en soutien aux patients, en recherche et en défense des droits. Établi à Toronto , en Ontario , Cancer pulmonaire Canada ratisse large, menant des activités régionales et pancanadiennes. Cancer pulmonaire Canada est membre de la Coalition contre le cancer du poumon et est le seul organisme au Canada axé exclusivement sur le cancer du poumon.

est un organisme national de bienfaisance reconnu comme le chef de file canadien en éducation sur le cancer du poumon, en soutien aux patients, en recherche et en défense des droits. Établi à , en , Cancer pulmonaire ratisse large, menant des activités régionales et pancanadiennes. Cancer pulmonaire est membre de la Coalition contre le cancer du poumon et est le seul organisme au axé exclusivement sur le cancer du poumon. AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l'innovation. Sa priorité est de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments qui ont pour but de changer des vies. Les principaux domaines d'intérêt scientifique d'AstraZeneca sont les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques (CVRM), l'oncologie, les maladies rares, les maladies respiratoires et l'immunologie ainsi que les vaccins et l'immunothérapie.

La Lung Ambition Alliance est une coalition mondiale regroupant des partenaires multidisciplinaires de plus de 50 pays qui se consacrent à accélérer l'innovation et à apporter des améliorations significatives pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon. Avec l'ambition audacieuse d'éliminer un jour le cancer comme cause de décès, l'Alliance se concentre sur trois secteurs clés : intensifier le dépistage et le diagnostic; proposer une médecine novatrice; et améliorer la qualité des soins des patients atteints d'un cancer pulmonaire.

