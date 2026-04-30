Bourses d'excellence de l'AJIQ : appel de 2026

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Toujours dans le but de soutenir le journalisme indépendant, l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) lance un appel à candidatures pour 2026. Jusqu'au 11 septembre prochain inclusivement, les journalistes indépendant.es membres de l'AJIQ peuvent déposer leur dossier de candidature au Secrétariat des Bourses d'excellence après avoir bien lu et compris les conditions énumérées ici.

Les dossiers incomplets ne seront pas considérés.

Pour cet appel, un montant de 30 000$ sera à partager, selon des critères précis, parmi ceux et celles dont les dossiers seront retenus par le jury. À noter que le maximum qui peut être demandé par un candidat ou un tandem pour la réalisation d'un reportage est de 10 000$. Compte tenu du montant total disponible, le jury pourra décider d'octroyer trois bourses de 10 000$ ou plusieurs bourses pour un montant total de 30 000$.

Ces Bourses d'excellence visent à favoriser les travailleurs autonomes par la production de reportages portant sur des thèmes d'intérêt général concernant le Québec et/ou le Canada tout en leur permettant d'obtenir des frais de recherche pour la durée de la réalisation de leur projet. Les reportages produits par les boursiers sont destinés à être publiés ou diffusés dans les médias d'information québécois connus et existants ( excluant les boîtes de production et les plateformes de diffusion de contenu culturel, de divertissement ou publicitaire en ligne ).

Les projets de reportage soumis peuvent être réalisés individuellement ou en équipes. Les formats de reportage acceptés incluent la presse écrite, Web, multimédia, radio, balado, télé, et bédé.

À noter que les reportages des boursiers doivent également être rémunérés par le média qui les publiera/diffusera et que ces reportages doivent être publiés au plus tard 10 mois après leur réalisation. Également, les boursiers doivent entreprendre leur reportage au plus tard dans les six mois de la réception de leur bourse. Deux tiers du montant total des bourses sont remis aux gagnants à l'annonce des résultats, et le dernier tiers sur remise du reportage au média concerné. Un lien de publication faisant foi du reportage publié ou diffusé doit parvenir au Secrétariat des bourses d'excellence sur publication ou diffusion. Finalement, le reportage doit contenir une mention à publier par le média indiquant que le reportage en question a bénéficié du soutien du programme des Bourses d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ).

Pour participer, les candidat.es doivent faire parvenir au Secrétariat des Bourses d'excellence de l'AJIQ un dossier de candidature au plus tard le vendredi 11 septembre prochain, 23h59. Les demandes de renseignements doivent également être acheminées à la même adresse courriel, soit : [email protected]

Différents critères retiendront l'attention du jury dont l'expérience du (des) candidat-e-s, sa motivation, la clarté de la description et de l'angle du reportage, la qualité de la prérecherche, la pertinence et l'originalité du sujet, l'intérêt public du sujet, la pertinence des intervenants à rencontrer, etc.

Le jury est composé de madame Carole Beaulieu, journaliste de longue date, ex-rédactrice en chef et éditrice du magazine L'actualité; monsieur Pierre Sormany, également journaliste de longues dates, ex-directeur des enquêtes à Radio-Canada; et monsieur Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse. L'AJIQ tient à remercier les membres du jury pour leur grande disponibilité depuis le début de l'existence de ces Bourses d'excellence.

Ce programme a été rendu possible grâce à l'octroi renouvelé d'une aide financière par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui désire soutenir les journalistes indépendant.es tout en favorisant la diversification et la qualité de l'offre d'information locale et régionale au Québec.

Fondée à Montréal en 1988, l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) défend l'indépendance des journalistes face aux pressions économiques et politiques qui s'exercent sur le métier et elle participe, par ses actions et son discours public, au renouvellement des perspectives sur le journalisme indépendant et à l'évolution des pratiques journalistiques contemporaines.

Les résultats seront connus le 23 octobre prochain.

Il n'y a pas d'autre appel prévu pour 2026. Pour les années subséquentes : c'est un dossier à suivre!

SOURCE Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

Source et renseignements : Christiane Dupont, coordonnatrice, Bourses d'excellence de l'Association des Journalistes Indépendants du Québec (AJIQ), [email protected], 514 385-4867