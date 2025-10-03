Bourses d'excellence de l'AJIQ : appel de l'automne 2025

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Toujours dans le but de soutenir le journalisme indépendant, l'Association des Journalistes Indépendants du Québec (AJIQ) lance un appel à candidatures pour l'automne 2025. Jusqu'au 27 octobre prochain, les journalistes indépendant.es membres de l'AJIQ peuvent déposer leur dossier de candidature au Secrétariat des Bourses d'excellence après avoir bien lu et compris les conditions énumérées ici. Les résultats seront connus le 2 décembre prochain.

Les dossiers incomplets ne seront pas considérés.

Pour cet appel, un montant de 25 000$ sera à partager, selon des critères précis, parmi ceux et celles dont les dossiers seront retenus par le jury. À noter que le maximum qui peut être demandé par un candidat ou un tandem pour la réalisation d'un reportage est de 10 000$. Compte tenu du montant total disponible, le jury pourra décider d'octroyer deux bourses de 10 000$ ou plusieurs bourses de montants moindres.

Ces bourses permettent aux gagnants d'obtenir des frais de recherche jusqu'à 1 000$ par semaine, à la discrétion du jury, pour deux semaines au maximum, selon la disponibilité des fonds ainsi que selon l'évaluation que fait le jury du travail que le boursier devra effectuer.

Les Bourses d'excellence de l'AJIQ visent à favoriser les travailleurs autonomes par la production de reportages portant sur des thèmes d'intérêt général concernant le Québec et/ou le Canada tout en leur permettant d'obtenir des frais de recherche pour la durée de la réalisation de leur projet. Les reportages produits par les boursiers sont destinés à être publiés ou diffusés dans les médias d'information québécois connus et existants ( excluant les boîtes de production et les plateformes de diffusion de contenu culturel, de divertissement ou publicitaire en ligne ).

Les projets de reportage soumis peuvent être réalisés individuellement ou en équipes. Les formats de reportage acceptés incluent la presse écrite, Web, multimédia, radio, balado, télé, et bédé.

À noter que les reportages des boursiers doivent également être rémunérés par le média qui les publiera/diffusera et que ces reportages doivent être publiés au plus tard 10 mois après leur réalisation, à moins de circonstances exceptionnelles et d'entente avec le Comité des bourses. Également, les boursiers doivent entreprendre leur reportage dans les six mois maximum de la réception de leur bourse. Deux tiers du montant total des bourses sont remis aux gagnants à l'annonce des résultats, et le dernier tiers sur remise du reportage au média concerné. Un lien de publication faisant foi du reportage publié ou diffusé doit parvenir au Secrétariat des bourses d'excellence sur publication ou diffusion. Finalement, le reportage doit contenir une mention à publier par le média indiquant que le reportage en question a bénéficié du soutien du programme des Bourses d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). À noter que le Secrétariat des bourses d'excellence assure un suivi auprès des boursiers-boursières après la réception de leur bourse.

Pour participer, les candidat.es doivent faire parvenir au Secrétariat des Bourses d'excellence de l'AJIQ un dossier de candidature au plus tard le lundi 27 octobre prochain, 23h59. Les demandes de renseignements doivent également être acheminées à la même adresse courriel, soit : [email protected] Idéalement, avant de faire parvenir vos questions et interrogations, bien lire les critères de participation et les exigences du dossier.

Différents critères retiendront l'attention du jury dont l'expérience du candidat, sa motivation, la clarté de la description et de l'angle du reportage, la qualité de la prérecherche, la pertinence et l'originalité du sujet, l'intérêt public du sujet, la pertinence des intervenants à rencontrer, etc.

Le jury est composé de madame Carole Beaulieu, journaliste de longue date, ex-rédactrice en chef et éditrice du magazine L'actualité; monsieur Pierre Sormany, également journaliste de longue date, ex-directeur des enquêtes à Radio-Canada; et monsieur Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse. L'AJIQ tient à remercier les membres du jury pour leur grande disponibilité depuis le début de l'existence de ces Bourses d'excellence.

Ce programme a été rendu possible grâce à l'octroi renouvelé d'une aide financière par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui a souhaité soutenir les journalistes indépendant.es tout en favorisant la diversification et la qualité de l'offre d'information locale et régionale au Québec.

Fondée à Montréal en 1988, l'Association des Journalistes Indépendants du Québec (AJIQ) défend l'indépendance des journalistes face aux pressions économiques et politiques qui s'exercent sur le métier et elle participe, par ses actions et son discours public, au renouvellement des perspectives sur le journalisme indépendant et à l'évolution des pratiques journalistiques contemporaines.

SOURCE Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

Source et renseignements : Christiane Dupont, coordonnatrice, Bourses d'excellence de l'Association des Journalistes Indépendants du Québec (AJIQ) - [email protected] 514 385-4867 // 418 857-2908