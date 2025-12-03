Bourses d'excellence de l'AJIQ - Quatre boursiers se partagent près de 25 000 $

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Quatre membres de l'AJIQ sont récipiendaires d'une bourse d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) à l'occasion du deuxième appel de 2025. Il s'agit des journalistes indépendants-tes suivants-tes : Maxime Bilodeau, Alexis Boulianne, Lysbertte Cerné, et Clément Hamelin. Les quatre boursiers se partagent près de 25 000 $ pour la réalisation de leurs reportages respectifs alors que neuf dossiers ont été présentés au jury à l'occasion de cet appel, dont un dossier en tandem.

« Le jury tient à souligner la qualité, la pertinence et l'intérêt de toutes les candidatures déposées lors de cet appel. Le budget étant limité, il fallait prioriser », a déclaré Carole Beaulieu, au nom des membres du jury.

Programme hors du commun

Rappelons que le programme de bourses d'excellence de l'AJIQ offre aux boursiers gagnants de bénéficier de frais de recherche pour leur reportage, outre les frais de transport, d'hébergement et de repas.

Cette particularité permet aux boursiers -travailleurs autonomes de leur état et sans revenu fixe-- de réaliser des reportages exhaustifs sur d'intéressants sujets qui nécessitent plus de recherche et de déplacements. Un candidat peut soumettre un projet de reportage pour un montant maximal de 10000 $. Une fois devenus boursiers, les candidats ont six mois pour réaliser leur reportage, à moins de circonstances exceptionnelles.

Un jury aguerri

Le jury est formé de Madame Carole Beaulieu, journaliste de longue date, ex-rédactrice en chef et éditrice du magazine L'actualité; et de Messieurs Pierre Sormany, également journaliste de longue date, ex-directeur des enquêtes à Radio-Canada; et Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse. Le Comité des bourses d'excellence les remercie et souligne leur grande disponibilité.

Rappelons que les bourses d'excellence de l'AJIQ existent depuis 2023. Elles visent à favoriser par les journalistes indépendants la production de reportages portant sur des thèmes d'intérêt général concernant le Québec et/ou le Canada. Les reportages produits par les boursiers sont destinés à être publiés ou diffusés dans les médias québécois. Les projets de reportage soumis peuvent être réalisés individuellement ou en équipes. Les formats acceptés incluent la presse écrite, Web, multimédia, radio, balado, télé, bande dessinée documentaire.

Cinquante-deux boursiers depuis 2023

Depuis le lancement du programme en 2023, cinquante-deux journalistes indépendants ont pu bénéficier d'une Bourse d'excellence. On peut d'ailleurs prendre connaissance de la liste des récipiendaires et des reportages diffusés à ce jour sur le site de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ).

Les Bourses d'excellence offrent un apport précieux à plusieurs rédacteurs en chef de médias du Québec, notamment les magazines grand public ou de niche. En effet, plusieurs d'entre eux ont une salle de rédaction réduite et fonctionnent essentiellement avec des journalistes indépendants et des collaborateurs externes. En outre, à l'heure où le nombre de médias diminue chaque année (et donc que se restreignent aussi pour les journalistes indépendants les possibilités de gagner leur vie) et alors que les cachets n'ont pas été augmentés depuis longtemps, cet apport est précieux pour un journaliste indépendant.

De l'espoir pour 2026!

Rappelons que ce programme a été maintenu en 2025 grâce à un nouvel apport financier, plus modeste, du ministère de la Culture et des Communications (MCC). Le MCC souhaite ainsi soutenir les journalistes indépendant.es tout en favorisant la diversification et la qualité de l'offre d'information locale et régionale au Québec.

Déjà l'an dernier, les boursiers ont fait valoir en quoi ce soutien financier leur a permis de produire des reportages encore plus fouillés, tandis que plusieurs éditeurs et rédacteurs en chef ont également témoigné en faveur du maintien du programme.

La poursuite du programme de bourses n'était toutefois pas assurée pour 2026 au moment de mettre sous presse.

SOURCE Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

Source et renseignements : Christiane Dupont, coordonnatrice, Bourses d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) - [email protected], Cell. : 514 385-4867