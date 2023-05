Inscrivez-vous gratuitement, soyez actifs et amassez des fonds pour sauver des vies durant la campagne virtuelle d'un mois.

TORONTO, le 2 mai 2023 /CNW/ - Des milliers de personnes de partout au pays se préparent à rouler, marcher ou courir dans le cadre de la 36e édition annuelle de la Randonnée du cœur de Cœur + AVC. En juin, les participants se réuniront pour bouger et recueillir des fonds visant à soutenir la recherche vitale sur les maladies du cœur et l'AVC, la promotion de la santé et la défense des intérêts.

Du nouveau cette année : les participants de la Randonnée du cœur peuvent atteindre leurs objectifs en matière de distance à parcourir et de collecte de fonds tout au long du mois de juin. Cette durée prolongée favorise une expérience plus flexible et personnalisée. Les participants peuvent décider d'aller à l'extérieur avec des amis ou avec leur famille, ou encore de pratiquer une activité physique à la maison afin de donner au suivant et de soutenir les personnes touchées par les maladies du cœur ou l'AVC.

« Il est de plus en plus urgent de combattre les maladies du cœur et l'AVC, affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Nous invitons les gens de tout le pays à se joindre à nous en juin, en étant actifs et en amassant des fonds pour appuyer des programmes essentiels sur la santé cardiaque et cérébrale. »

Au pays, plus de 3,5 millions de personnes vivent avec une maladie du cœur, les séquelles d'un AVC ou une affection connexe. Les fonds recueillis dans le cadre de la Randonnée du cœur permettent de poursuivre les investissements dans la recherche vitale qui, en retour, alimente les progrès en matière de diagnostic, de soins, de traitement et de rétablissement.

Inscrivez votre équipe au nouveau défi d'entreprise Santé et bien-être, et faites en sorte que chaque battement compte

Les équipes d'entreprise pourront cette année prendre part à la Randonnée du cœur d'une nouvelle manière, en s'inscrivant au défi d'entreprise Santé et bien-être.

Il s'agit d'un excellent moyen de motiver le personnel, de financer la recherche qui sauve des vies et de promouvoir la santé et le bien-être. Les équipes d'entreprise relèveront des défis hebdomadaires liés à l'activité physique et à la collecte de fonds tout au long du mois de juin. Le programme peut être adapté pour les personnes qui travaillent de la maison ou au bureau, et tous les participants courent la chance de gagner des insignes, des récompenses et de la reconnaissance.

« Nous encourageons la compétition amicale au sein des équipes d'entreprise, entre collègues et pairs de l'industrie. Les participants peuvent voir qui parcourra le plus de kilomètres et qui réussira à relever les défis santé et bien-être, tout en amassant des fonds pour financer les percées en recherche », déclare M. Roth.

Durant le mois de juin, les participants sont invités à publier des photos d'eux-mêmes et des membres de leur équipe alors qu'ils tentent d'atteindre leurs objectifs de distance à parcourir et de somme à amasser, accompagnées du mot-clic #CoeurEtAVCRandonnonsEnsemble.

Depuis sa création en 1988, la Randonnée du cœur a permis de recueillir plus de 79 millions de dollars pour soutenir la mission de Cœur + AVC : sauver des vies et combattre les maladies du cœur et l'AVC.

Pour vous inscrire gratuitement à la 36e édition annuelle de la Randonnée du cœur de Cœur + AVC, visitez le site randonneeducoeur.ca.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca

