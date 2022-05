BOUCHERVILLE - Les syndiqué-es de Bridor en lock-out depuis bientôt un mois

MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les 316 travailleuses et travailleurs de Bridor souligneront, le mercredi 25 mai prochain, leur premier mois en lock-out.

Le 25 avril dernier, forts d'un vote de 98 %, les syndiqué-es affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN) avaient adopté une banque de jours de grève, totalisant 72 heures, pour convaincre l'employeur de négocier sérieusement le renouvellement de leur convention collective échue depuis le 31 décembre 2020.

Moins d'une heure après le début de la grève, la partie patronale a répliqué en imposant un lock-out. Le lendemain, le syndicat a voté la grève générale illimitée dans une proportion de 99 %.

Depuis lors, les 316 travailleuses et travailleurs de la boulangerie industrielle de Boucherville se retrouvent sur le pavé.

Des écarts énormes

Au plan pécuniaire, des écarts énormes séparent les parties. Le syndicat demande, entre autres, un rehaussement des salaires afin d'être plus attractif, tandis que du côté de l'employeur, les offres sont loin d'être satisfaisantes.

De plus, la pénurie de personnel qualifié amène les employé-es à faire des heures supplémentaires. Cette surcharge de travail fait craindre pour leur santé et leur sécurité.

Le syndicat souhaite une vraie solution

« À ce stade-ci, les offres de l'employeur ne sont pas sérieuses, affirme la secrétaire générale de la Fédération du commerce (FC-CSN). Bridor manque de personnel depuis longtemps. C'est un problème que le syndicat souhaite régler. »

Après 24 séances de négociations

Depuis le 21 avril 2021, les parties se sont rencontrées à 24 reprises. Depuis le 22 septembre dernier, 16 rencontres ont eu lieu en présence d'un conciliateur.

Les participantes et participants au 10e congrès du Conseil central de la Montérégie-CSN tiendront ce mercredi 18 mai 2022, un rassemblement de solidarité en appui aux travailleuses et aux travailleurs de Bridor devant l'usine de l'entreprise de Boucherville.

À propos

La Fédération du commerce (FC-CSN) regroupe près de 30 000 membres dans les secteurs du commerce du gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme. Son sous-secteur 2B Production alimentaire rassemble tous les syndicats de salarié-es qui travaillent dans des établissements dont les activités principales sont la fabrication et la transformation des produits alimentaires de toute nature, à l'exception de la transformation des viandes.

SOURCE CSN

Renseignements: Laurent Soumis, Conseiller à l'information, 514 660-6659 - [email protected]