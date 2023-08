Pour un temps limité, Mario et ses amis prennent le contrôle de l'expérience Boston Pizza.

TORONTO, le 1er août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Boston Pizza a annoncé qu'elle s'associait officiellement à Nintendo pour offrir aux familles partout au pays des activités hors du commun. Du 1er août au 31 octobre 2023, les invités de Boston Pizza auront la chance de plonger dans l'univers du royaume Champignon grâce à des activités et des jeux.

Mario et ses amis a BP! (Groupe CNW/Boston Pizza International Inc.)

« Nous avons eu la chance de nous associer à l'une des plus grandes marques de divertissement au monde, et en tant que chef de file de l'expérience en restaurant pour les familles au Canada, nous avons saisi l'occasion de travailler ensemble, mentionne James Kawalecki, Vice-président, Marketing, Boston Pizza International. Mario et la pizza s'agencent parfaitement, et nous avons hâte de rendre l'expérience des enfants chez BP encore meilleure grâce à cette collaboration. »

Dans le cadre de ce partenariat, Mario et ses amis prendront le contrôle du menu pour enfants de Boston Pizza avec un éventail d'activités mettant en vedette les célèbres personnages et les jeux offerts sur la console Nintendo SwitchTM.

Les familles et les enfants pourront s'amuser lors des dimanches Nintendo Switch : une expérience en restaurant rehaussée qui sera offerte dans certains restaurants Boston Pizza de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec. Tous les dimanches pendant la durée de notre partenariat, les invités assis dans la section spéciale des restaurants participants pourront commander un article spécial du menu : une console Nintendo Switch, apportée directement à leur table (emprunt de la console, avec le soutien de l'équipe de Nintendo, selon le principe du premier arrivé, premier servi). En attendant leur repas, les invités pourront donc s'amuser avec une console qui comprendra des jeux populaires de Mario. Visitez le BostonPizza.com au mois d'août pour connaître tous les détails des dimanches Nintendo Switch, incluant les endroits, les dates et les heures.

« Nous sommes ravis de faire découvrir nos personnages et nos expériences de jeux familiaux aux invités de Boston Pizza à travers le Canada, précise Susan Pennefather, Directrice générale de Nintendo du Canada. Grâce à ce partenariat unique, nous pourrons contribuer à créer des souvenirs et à faire sourire les gens. »

Afin de permettre aux invités de continuer à s'amuser à la maison, Boston Pizza leur offrira également la chance de gagner l'un des 30 ensembles de prix comprenant chacun une console Nintendo Switch - Modèle OLED et deux jeux de Mario. De plus, 20 gagnants supplémentaires recevront des articles Nintendo d'une valeur de 250 $. Le tirage aura lieu le 1er novembre 2023 et les gagnants devront respecter les critères d'admissibilité.

Les familles peuvent découvrir Mario et ses amis sur la Nintendo Switch, une console de jeux vidéo polyvalente qui peut être jouée n'importe où et n'importe quand. La console Nintendo Switch regroupe des jeux exclusifs des franchises populaires comme Mario Kart 8 Deluxe et Mario Party Superstars, et Super Mario Bros. U Deluxe. Pour plus de renseignements sur la console Nintendo Switch et les jeux offerts, visitez le http://www.nintendo.com/fr_CA/switch/.

Nintendo n'est pas un commanditaire, co-commanditaire ou, administrateur de ce concours.

À propos de Boston Pizza

Boston Pizza International Inc. (« BPI ») est la chaîne de restaurants décontractés numéro 1 au Canada. La marque Boston Pizza sert les communautés d'un océan à l'autre du pays depuis plus de 59 ans, soit depuis l'ouverture du premier restaurant à Edmonton, en Alberta, en 1964. Aujourd'hui, Boston Pizza demeure une entreprise de chez nous et ses centaines de franchisés locaux exploitent plus de salles à manger, de bars sportifs et de terrasses que toute autre marque au pays, en plus d'offrir la livraison et les commandes à emporter. BPI est fière d'être reconnue comme Membre Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada et comme Choix des franchisés (Franchisees' Choice Designation), et ce, depuis de nombreuses années.

À propos de Nintendo

Nintendo Co., Ltd., basée Kyoto au Japon, a créé des franchises qui sont devenues des noms connus dans le monde entier, tels que Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ and Splatoon™, grâce ses produits matériels et logiciels intégrés. Nintendo vise à offrir des expériences de divertissement intuitives et uniques pour tous, à produire et à vendre des consoles de jeux vidéo telles que la famille de consoles Nintendo Switch™, à développer et à maintenir des logiciels pour appareils intelligents, et à collaborer avec des partenaires sur d'autres initiatives de divertissement telles que du contenu visuel et des parcs d'attractions. Nintendo a vendu plus de 5,5 milliards de jeux vidéo et plus de 800 millions de consoles à l'échelle mondiale. Depuis le lancement du Nintendo Entertainment System™ il y a plus de 30 ans, jusqu'à aujourd'hui et dans le futur, la mission permanente de Nintendo est de créer des divertissements uniques qui feront sourire les gens du monde entier. Nintendo of America Inc., une filiale en propriété exclusive basée à Redmond, Washington, États-Unis, œuvre en qualité de siège social des opérations de Nintendo dans les Amériques. Pour plus d'informations sur Nintendo, veuillez visiter le site de l'entreprise à l'adresse suivante : https://www.nintendo.com/fr-ca/.

MD Boston Pizza Royalties Limited Partnership. Toutes les marques de commerce canadiennes déposées ou non déposées de Boston Pizza contenant les mots « Boston », « BP » et/ou « Pizza » sont des marques de commerce appartenant à Boston Pizza Limited Partnership, qui autorise Boston Pizza International Inc. à les utiliser.

