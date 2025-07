BOSTON PIZZA S'ASSOCIE AVEC LIVE NATION CANADA POUR OFFRIR DE LA MUSIQUE ET DES PRIX FABULEUX AUX GENS D'ICI

Les invités ont la chance de gagner des billets pour les meilleurs spectacles de l'été

TORONTO, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Cet été, l'ambiance sera survoltée dans les restaurants Boston Pizza du pays grâce à un nouveau partenariat de plusieurs années avec Live Nation Canada. À compter du 25 juin, les invités qui visitent un restaurant Boston Pizza peuvent lire un code QR en restaurant, entrer le code qui se trouve sur leur reçu et courir la chance de gagner des billets pour les meilleurs spectacles musicaux de l'été.

« Nous sommes vraiment ravis de nous associer à Live Nation Canada pour allier excellente nourriture et événements musicaux inoubliables », explique James Kawalecki, vice-président, marketing, Boston Pizza. « Chez Boston Pizza, nous voulons solidifier notre lien avec les invités plus jeunes qui aiment la vie sociale, c'est pourquoi nous misons sur leur passion pour la musique afin de leur offrir des moments mémorables dans nos restaurants d'un bout à l'autre du pays, cet été. »

Les amateurs de musique de partout au pays seront servis grâce à Boston Pizza et Live Nation Canada, et ce, qu'ils préfèrent les artistes émergents ou les gros noms de la scène musicale. Les invités pourront participer au tirage de plus de 400 billets de spectacle, y compris une escapade pour aller voir un des plus gros concerts de l'été au Rogers Stadium, à Toronto. De plus, chaque BP au pays offrira aux invités la possibilité de remporter des billets pour un événement local prisé présenté par Live Nation. En effet, pour célébrer ce nouveau partenariat, Boston Pizza permettra à des invités chanceux dans chaque province du Canada de remporter une paire de billets pour des spectacles à venir dans leur secteur!

En plus d'offrir des billets de spectacle, Boston Pizza accueillera des musiciens sur place dans plusieurs de ses 372 restaurants du pays cet été. Avec des prestations d'artistes locaux, les invités pourront se réunir, se divertir et relaxer dans une ambiance estivale dans leur propre communauté.

Pour rendre cette expérience encore meilleure, les invités qui présenteront un billet, le jour même ou le lendemain d'un spectacle recevront une pizza individuelle GRATUITE. De plus, avec un menu estival rempli de saveurs d'été comme nos margaritas rafraîchissantes et nos excellents tacos au poisson, Boston Pizza a tout en place pour devenir l'endroit de prédilection pour les repas avant le spectacle, les verres après le concert ou les après-midis sur la terrasse avec des amis.

En plus de ce nouveau partenariat et cette célébration estivale, Boston Pizza ajoute une nouvelle page à son histoire en revampant son image de marque. Ce changement vise à attirer une clientèle plus jeune et sociale tout en restant fidèle à ce qui nous a permis de demeurer dans le cœur des Canadiens depuis plus de 60 ans.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le bostonpizza.com ou suivez-nous @bostonpizzacanada sur les réseaux sociaux.

À propos de Boston Pizza

Boston Pizza est la plus importante chaîne de restauration décontractée au Canada. Le premier restaurant Boston Pizza a ouvert ses portes à Edmonton, en Alberta, en 1964, et 60 ans plus tard, Boston Pizza est fière d'être encore une entreprise 100 % canadienne qui dessert les communautés d'un océan à l'autre du pays. Elle possède un vaste réseau de franchisés locaux, qui exploitent ensemble le plus grand nombre de salles à manger, de bars sportifs et de terrasses au pays, en plus d'offrir un solide service de livraison et de commandes à emporter. Boston Pizza International Inc. est reconnue comme Choix des franchisés (Franchisees' Choice Designation) et comme Membre du Club Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada depuis plusieurs années. Elle a également été récompensée par l'organisation Great Place To Work dans les catégories Meilleurs lieux de travail au Canada (100 à 999 employés), Meilleurs lieux de travail en Colombie-Britannique, Meilleurs lieux de travail dans la vente au détail et hospitalité, Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental, Meilleurs lieux de travail pour les femmes, Meilleurs lieux de travail pour l'engagement communautaire et Meilleurs lieux de travail avec les équipes de direction les plus fiables.

À propos de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE : LYV) est la première entreprise de divertissement au monde, composée des leaders du marché mondial : Ticketmaster, Live Nation Concerts, et Live Nation Sponsorship. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.livenationentertainment.com.

